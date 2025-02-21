Чемпіонат України з футболу, 18-й тур, 21 — 24 лютого: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У п'ятницю, 21 лютого, поєдинком 18-го туру в Ковалівці відновилися баталії чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв «Шахтар».

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат України. 18-й тур

21 лютого (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:2 (Ковталюк, 2 — Скиба, 10, Попов, 87). Юніорські склади — 3:1.

РЕКЛАМА

У 18-му турі УПЛ також зіграють: 22 лютого (субота) — «Кривбас» — «Верес» (13:00; матч відбудеться в Рівному), «Інгулець» — «Полісся» (15:30), «Рух» — ЛНЗ (18:00); 23 лютого (неділя) — «Оболонь» — «Ворскла» (13:00), «Олександрія» — «Зоря» (15:30), «Динамо» — «Карпати» (18:00); 24 лютого (понеділок) — «Шахтар» — «Лівий берег» (18:00).

Становище команд:

1. «Динамо» — 43 очки (17 матчів);

РЕКЛАМА

2. «Олександрія» — 38 (17);

3. «Шахтар» — 33 (16);

4. «Кривбас» — 31 (16);

5. «Полісся» — 27 (17);

РЕКЛАМА

6. «Карпати» — 24 (17);

7. «Рух» — 23 (17);

8. «Зоря» — 22 (16);

9. «Верес» — 19 (17);

10. ЛНЗ — 19 (17);

11. «Колос» — 18 (18);

12. «Ворскла» — 16 (17);

13. «Лівий берег» — 16 (17);

14. «Чорноморець» — 15 (18);

15. «Оболонь» — 14 (17);

16. «Інгулець» — 9 (16).

Бомбардири: 10 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Олексій Гуцуляк («Полісся»); 8 — Артем Бондаренко, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»); 6 — Амбросій Чачуа («Карпати»), Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Петар Мічин («Зоря»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Мігел Кампуш, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Пилип Будківський («Зоря»), Луан («Верес»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» завершив боротьбу в Лізі чемпіонів, а «Динамо» вилетіло з Ліги Європи.

Фото ФК «Колос»

75

Читайте нас у Facebook