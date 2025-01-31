«Динамо» перемогло чемпіона Латвії та втекло з останнього місця у Лізі Європи: відеоогляд матчу

У четвер, 30 січня, київське «Динамо», яке набрало перше очко у грі з «Галатасараєм» (3:3), провело на «Фолькспаркштадіоні» в Гамбурзі матч останнього, 8-го, туру Ліги Європи проти триразового чемпіона Латвії РФШ і, нарешті, потішило уболівальників перемогою.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга Європи. 8-й тур

«Динамо» (Київ, Україна) — РФШ (Рига, Латвія) — 1:0

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Піхальонок, Михайленко, Рубчинський (Саленко, 88), Ярмоленко (Волошин, 90), Кабаєв (Пономаренко, 86), Ванат.

РЕКЛАМА

Гол: Піхальонок (76).

Попри те, що «Динамо» ще до Нового року втратило шанси на вихід до плей-оф, завершити сезон підопічні Олександра Шовковського хотіли на мажорній ноті. І в рейтингу УЄФА очки зайвими не будуть, і призові на дорозі не валяються (450 тисяч євро за перемогу) та й останнє місце в турнірній таблиці залишити потрібно було. А то ганьба, як не крути. Останній суперник, здавалося, був «біло-синім» цілком до снаги. Хоча про «подвиг» титулованого «Аякса» у Ризі (0:1 на полі РФШ минулого туру) теж пам'ятати треба було. Тим паче, що цього вечора кияни не могли розраховувати на дискваліфікованого Шапаренка, а також на травмованих Попова, Дубінчака, Бражка і Буяльського.

РЕКЛАМА

Без трьох провідних гравців центру півзахисту лідер УПЛ, відверто кажучи, виглядав так собі. Часто-густо — контроль м'яча заради контролю з купою передач поперек поля та назад. По-справжньому гольових моментів біля воріт Ризької футбольної школи до перерви вболівальники так і не побачили. А ось у володіннях «Динамо» одна реальна загроза була, коли Нещерет після удару головою Ікаунієкса перевів м'яч через поперечину.

Після перерви динамівці заграли швидше і таки змогли вимучити свою першу перемогу в турнірі. Влучний удар Піхальонка на 76-й хвилині дозволив «Динамо» втекти з останнього місця у таблиці. Хоч так…

РЕКЛАМА

Інші матчі ігрового дня принесли такі результати:

«Андерлехт» (Бельгія) — «Хоффенхайм» (Німеччина) — 3:4.

«Атлетик» (Іспанія) — «Вікторія» (Чехія) — 3:1.

«Аякс» (Нідерланди) — «Галатасарай» (Туреччина) — 2:1.

«Брага» (Португалія) — «Лаціо» (Італія) — 1:0.

«Ліон» (Франція) — «Лудогорець» (Болгарія) — 1:1.

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — «Порту» (Португалія) — 0:1.

«Мідтьюлланд» (Данія) — «Фенербахче» (Туреччина) — 2:2.

«Ніцца» (Франція) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 1:1.

«Олімпіакос» (Греція) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:0.

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — ПАОК (Греція) — 2:0.

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — 2:1.

«Рома» (Італія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 2:0.

«Славія» (Чехія) — «Мальме» (Швеція) — 2:2.

ФКСБ (Румунія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 0:2.

«Твенте» (Нідерланди) — «Бешикташ» (Туреччина) — 1:0.

«Тоттенхем» (Англія) — «Ельфсборг» (Швеція) — 3:0.

«Ференцварош» (Угорщина) — АЗ (Нідерланди) — 4:3.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії було збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (велася єдина турнірна таблиця). Кожна команда провела по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу вийшли до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершили виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Підсумкове становище команд:

Нагадаємо, що жеребкування пар 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 31 січня (початок — о 14:00), а самі поєдинки будуть зіграні 13 та 20 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Динамо» Георгій Бущан підписав контракт із клубом із Саудівської Аравії.

Фото ФК «Динамо»

11

Читайте нас у Facebook