Кабмін хоче заборонити колекторам «спілкуватися» з ветеранами війни та їхніми сім'ями
Влітку 2022 року парламент ухвалював проект закону, яким, зокрема, банкам, небанківським установам та колекторам заборонялося стягувати прострочену заборгованість із споживачів-військовослужбовців. Таке правило вводилося на військовий стан і шість місяців після його завершення чи скасування.
А днями на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики було направлено урядовий законопроект, ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Йдеться про документ, що вносить зміни до пункту 6−2 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування».
У відповідності з документом, заборону на стягнення колекторами заборгованостей пропонується поширити на ветеранів війни та членів їхніх сімей.
Автори законопроекту стверджують, що ухвалення документа може стати додатковою соціальною гарантією та підтримкою ветеранів війни і що колекторам пропонують заборонити з власної ініціативи спілкуватися зі споживачами цієї категорії.
Нагадаємо, що минулого року було збільшено розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців. Таким чином, їхній статус прирівняли до статусу дітей інших загиблих захисників України.
Фото Pixabay76
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