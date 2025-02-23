Кабмін хоче заборонити колекторам «спілкуватися» з ветеранами війни та їхніми сім'ями

Влітку 2022 року парламент ухвалював проект закону, яким, зокрема, банкам, небанківським установам та колекторам заборонялося стягувати прострочену заборгованість із споживачів-військовослужбовців. Таке правило вводилося на військовий стан і шість місяців після його завершення чи скасування.

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А днями на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики було направлено урядовий законопроект, ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Йдеться про документ, що вносить зміни до пункту 6−2 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування».

У відповідності з документом, заборону на стягнення колекторами заборгованостей пропонується поширити на ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Фото із сайту ВРУ

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Автори законопроекту стверджують, що ухвалення документа може стати додатковою соціальною гарантією та підтримкою ветеранів війни і що колекторам пропонують заборонити з власної ініціативи спілкуватися зі споживачами цієї категорії.

Нагадаємо, що минулого року було збільшено розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців. Таким чином, їхній статус прирівняли до статусу дітей інших загиблих захисників України.

Фото Pixabay

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