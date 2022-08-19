«Більше не чіпатимуть»: в Україні заборонили банкам та колекторам стягувати борги по кредитах з військових

Деякий час тому за ініціативою НБУ було запропоновано на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення або скасування заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям стягувати прострочену заборгованість щодо споживачів-військовослужбовців.

За словами адвокатки Ольги Драчевської, відповідний Законопроект № 7414 прийнято 27 липня 2022 року. Це дозволить військовослужбовцям зосередитись на якісному виконанні свого військового обов’язку та бойових завдань, поставлених військовим командуванням України. Закон встановлює тимчасову, на період дії воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування, заборону на взаємодію за ініціативою кредитора або його представника щодо врегулювання простроченої заборгованості з категоріями військовослужбовців та їх близькими особами.

Хто належить до категорії захищених осіб?

Згідно з документом, до таких категорій належать:

- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

- військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;

- члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

- особи, які перебувають у полоні;

- особи, з якими втрачено зв'язок;

- зниклі безвісти.

Як це працюватиме?

Якщо вищезазначені особи не бажають під час дії воєнного стану та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування отримувати в будь-який спосіб нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом, їм (або їхнім близьким особам) слід

- повідомити про це свого кредитодавця, нового кредитора, колекторську компанію;

- надати йому копії відповідних підтвердних документів про свою належність до захищеної категорії.

Якщо такі норми будуть порушені, регулятор застосовуватиме визначені законодавством заходи впливу в частині дотримання вимог етичної поведінки.

Нагадаємо, Верховна Рада також ухвалила закон, який забороняє стягувати борги за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану з мешканців регіонів, де продовжуються бойові дії.

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