Дітям загиблих захисників-добровольців збільшили соцвиплати: які суми платитимуть із 1 квітня

В Україні, де спростили подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць, збільшено розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців.

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Як повідомляють у Мінветеранів, йдеться про дітей загиблих або померлих захисників з числа осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.

В міністерстві зазначають, що це урядове рішення дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 грн до 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн — на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Зазначається, що таким чином, Кабмін врегулював питання виплат соцдопомоги і дітям добровольців, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлено статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України. Адже раніше діти добровольців отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих захисників.

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Нагадаємо, що раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт щодо розширення кола отримувачів державної грошової допомоги у разі загибелі військового.

Фото Pixabay

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