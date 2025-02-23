Надто багато: Джессіка Сімпсон зізналась, як алкоголь вплинув на її музичну кар’єру

Нещодавно співачка та акторка Джессіка Сімпсон, яка мало не померла після процедури підтяжки живота, розповіла про свій творчий процес. Ось уже сім років вона пише музику, не вживаючи алкоголю. У розмові з журналістами 44-річна зірка поділилася, що знову знайшла свій голос під час запису нового альбому EP Nashville Canyon: Part 1, пише Geo.tv.

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Сімпсон пожартувала, що це не лише у звучанні її п’яти пісень рокабілі, а й у чіткому розумінні, яке вона отримала після того, як кинула вживати алкоголь у 2017 році.

«Я почала надто багато пити, коли стала писати музику у 2016 році. І це змусило мене ходити кудись і жаліти себе. Я не знаю, чому я хотіла пожаліти себе, крім того, що алкоголь брехав мені й казав: „Ти сміливіша, тому що можеш сказати це, коли я на твоєму боці“, — додала вона. - Це неправда. Насправді я набагато чесніша без алкоголю, і насправді я набагато більше вірю собі без алкоголю».

Далі зірка зазначила, що алкоголь не допоміг їй зрозуміти свої почуття. Для тих, хто не знає, Сімпсон у січні розлучилася зі своїм чоловіком Еріком Джонсоном, гітаристом і вокалістом.

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Слід зазначити, що, попри труднощі у своєму подружньому житті, Джессіка Сімпсон знову знайшла власний спосіб створювати музику.

Раніше повідомлялося, що гітарист легендарного рок-гурту Kiss загинув у ДТП з вини 90-річної матері.

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