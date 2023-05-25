Джессіка Сімпсон розповіла, що ледь не померла після процедури підтяжки живота, яка дала жахливі результати

Під час вагітності в жіночому тілі відбувається безліч змін, і деякі можуть залишитися назавжди. Інші вирішуються за допомогою пластичної хірургії. Однак пластична хірургія може бути небезпечною — про що дізналася співачка Джессіка Сімпсон, мама трьох дітей. Джессіку все життя критикували через її вагу. Але цю операцію вона зробила не для того, щоб виглядати стрункішою. Натомість вона вирішила, що це допоможе їй впоратися з в'ялою шкірою, що залишилася після вагітностей. Джессіка соромилася цієї проблеми.

«Я так соромилася свого тіла, що не дозволяла Еріку бачити мене без білої футболки, — розповіла вона, як повідомляє TooFab. - І навіть приймала душ у ній. Я не могла дивитися на себе. Я вбивала себе випивкою і таблетками».

Співачка зробила часткову підтяжку живота, але не була задоволена результатом. Тому через два місяці вирішила зробити повну підтяжку живота. За цей час вона перестала пити, але все одно мала купу ускладнень, які виникли через медичну процедуру.

«Все пройшло не дуже добре, — зізналася Джессіка. - Я підхопила інфекцію — коліт — і мене так сильно рвало, що я думала, що у мене ось-ось розійдуться шви. Моя мама та Ерік дуже хвилювалися. Їм довелося терміново відвезти мене у клініку, і я таємно залишилася там на дев'ять днів. Але принаймні була жива».

За словами Джесіки, вона особливо засмутилася через операцію, оскільки знала, що чоловік любив її більше, ніж її тіло. Вони були командою, але у нього все одно не вистачило сили відмовити дружину від операції. Артистка не заперечує, що несе відповідальність за власні рішення, і розуміє: сором за своє тіло переважав над усіма іншими емоціями, і, що ще гірше, вона все ще не була повністю задоволена результатом.

Натомість замість операції Джессіці потрібно було працювати над тим, щоб полюбити себе. Оскільки зараз вона мама трьох дітей, її тіло пережило вагітність щонайменше тричі. Третя вагітність далася знаменитості особливо важко. Вона набрала багато зайвої ваги, кілька разів хворіла на бронхіт і лежала в лікарні.

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