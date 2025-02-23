Гітарист легендарного рок-гурту Kiss загинув у ДТП з вини 90-річної матері

У США, де роком раніше помер музикант, композитор та засновник гурту Boney M. 82-річний Франц Ройтер, загинув культовий музикант — гітарист та автор пісень гурту KISS Карл Кокран.

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Як повідомляє поліція Бріджуотера (штат Вірджинія), 61-річний Кокран загинув у ДТП, яке влаштувала його 90-річна мати. Трагедія сталася 19 лютого, коли Арна Кокран робила несподіваний маневр, перебуваючи за кермом автомобіля, та врізалася у дерево. Її син, що сидів на передньому сидінні, вилетів із машини. Музиканта госпіталізували із серйозними травмами.

Фото поліції Бріджуотера

Фото поліції Бріджуотера

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«Наш дорогий друг Карл Кокран загинув в автокатастрофі 19 лютого. Карл був видатним вокалістом і гітаристом, який переніс великий інсульт, але не припиняв боротися за повернення. Його любили наші шанувальники по всьому світу, він з'являвся на концертах по всьому світу і був постійним джерелом натхнення у якості гостя на наших KISS Kruises. Наші глибокі співчуття Джері та родині», — так на смерть музиканта відреагувала KISS.

KISS висловили співчуття рідним Карла Кохрана. Фото із соцмереж

Як пише ticketsbox.com, у юності Карл навчався у легендарного джазового гітариста Гарі Ліхі, згодом він виступав із такими відомими музикантами як Джо Лінн Тернер та Браян Мей. Він співпрацював із KISS, писав пісні з Ейсом Фреллі, а також гастролював із гуртом Еріка Сінгера ESP.

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Нагадаємо, що під час нещодавніх лісових пожеж у США загинув актор Рорі Сайкс, який став відомим після зйомок у британському шоу Kiddy Kapers. На той час він був у своєму будинку в Малібу.

Фото зі сторінки рок-групи KISS у соцмережах

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