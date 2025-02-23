Сварки та конфлікти на кожному кроці: гороскоп на «не найлегший день» 24 лютого

Астрологи, які раніше назвали п'ять знаків Зодіаку, яких в останній тиждень зими чекає вдача, розробили прогноз на 24 лютого 2025 року, інформує ТСН.

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Це не найлегший день місячного календаря, адже дуже висока ймовірність сварок і конфліктів, які можуть виникати на кожному кроці.

Козеріг

Козерогам треба уникнути безцільного проведення часу за порожніми розмовами та читанням постів у соціальних мережах. Краще витратити час на щось більш корисне.

Водолій

Водоліям не варто зустрічатися з близькою людиною, адже є дуже велика ймовірність сварки. Після неї буде дуже важко помиритися.

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Риби

Рибам варто триматися подалі від керівництва, адже є дуже висока ймовірність потрапити під його гарячу руку та отримати небажане завдання.

Овен

Овнам не варто братися за серйозні проєкти, бо сьогодні їм не вдасться досягти бажаного результату. Краще витратити час на підготовку до них.

Телець

Тельцям не треба хапатися за кілька справ одразу. Це не призведе ні до чого хорошою, а колеги можуть вважати їх кар'єристами.

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Близнюки

Близнюків можуть відвідати перспективні та продуктивні ідеї. Щоб не наврочити, краще не розповідати про них нікому, навіть близьким друзям.

Рак

Ракам треба розумно витрачати енергію та не намагатися зробити все й одразу. Краще зосередитися на більш пріоритетних завданнях.

Лев

Левам треба уникати марнотратства та виявити розумну економію. Треба витрачати кошти лише на необхідне.

Діва

Дівам краще відмовитись від ухвалення важливого професійного чи життєвого рішення, адже сьогодні буде важко зважити всі «за» і «проти».

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Терези

Терезам варто надати перевагу спокійному та впорядкованому алгоритму роботи, який дозволить зробити набагато більше справ.

Скорпіон

Скорпіонам варто уникати злісних жартів над оточуючими, адже сьогодні це може бути особливо небезпечним і призвести до неприємностей.

Стрілець

Стрільцям не варто хизуватися нічим, інакше заздрість оточуючих можуть зруйнувати все, що вони мають.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на наступний тиждень (24 лютого — 2 березня), а тарологи дали прогноз карт на 24 лютого для всіх знаків Зодіаку.

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