Мілевський образився на жарт і обізвав найкращого бомбардира «Динамо» клоуном (фото, відео)

Знаменитий ексфутболіст «Динамо» та збірної України Артем Мілевський, який розмазав «біло-синіх» за провал у Лізі Європи, образився на найкращого бомбардира столичного клубу (і УПЛ!) Владислава Ваната за жарт у відео на YouTube-каналі «ВДинамо». 11-й номер киян сказав, що відстань від стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського до найближчого караоке-бару — «Міля», відверто натякнувши на колишню зірку «біло-синіх» та його любов до нічного життя.

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Мілевський (між іншим, триразовий чемпіон України та віцечемпіон Європи серед молодіжних збірних) визнав жарт недоречним і жорстко розкритикував Ваната у соцмережах, опублікувавши скріншоти з «Вікіпедії». Там є і кількість голів Артема «Шахтареві», і його точні удари у ворота грандів у Лізі чемпіонів та навіть «іменне» приниження московського «Спартака».

«Ванат зарано жартує. Клоун, б*я. Сюди дивися. Очки хоч наберіть, ганьбище», — написав Мілевський.

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Нагадаємо, що нинішнього сезону «Динамо» — найгірша з усіх 108 команд основного раунду трьох єврокубкових турнірів. У шести поєдинках Ліги Європи Ванат та компанія не набрали жодного очка із жахливою різницею м'ячів 1:15. При цьому команда Олександра Шовковського впевнено лідирує у чемпіонаті України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Мілевський пішов із футболу і написав зворушливий відеолист собі 15-річному.

Фото із соцмереж

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