Меган Маркл у розпачі: вона благає Кейт Міддлтон про допомогу

В той час як дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон намагається зробити монархію «більш людяною» і викорінити з її життя «застарілі» традиції, герцогиня Сассекська Меган Маркл, схоже, донедавна була більш зайнята собою і своїм іміджем, нехтуючи суспільними обов'язками та відношенням до себе з боку звичайних громадян.

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В результаті колишня акторка Меган, схоже, почала розуміти, що їм з Гаррі самим вже не впоратися з негативним відношенням з боку суспільства, пишуть зарубіжні ЗМІ, та його дружина останнім часом відчайдушно намагаються відновити свою репутацію. Маркл зрозуміла, що поодинці їй уже не впоратися.

Так, під час масових пожеж у Лос-Анджелесі пара вирушила на допомогу постраждалим. Однак замість похвали та захоплення вони знову зіткнулися із невдоволеннями. Багато хто почали вважати, що герцоги Сассекські робили це не від щирого серця, а для того, щоб підвищити до себе лояльність оточуючих.

Меган зрозуміла, що публічне протистояння з королівською родиною не приводить до добра. Тому тепер стурбована дружина принца Гаррі таємно дзвонить Кейт Міддлтон і просить про допомогу.

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Фото: radaronline.com

Адже переїзд з палацу не виправдав її очікувань. На подружжя чекав справжній крах — угода щодо подкасту Spotify, укладена ними на 20 мільйонів доларів, провалилася, а їхній документальний фільм про поло на Netflix розкритикували. Останньою краплею стало те, що її бренд American Riviera Orchard зазнав невдачі з самого початку.

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Меган починає розуміти, що вони з чоловіком припустилися серйозної помилки, неодноразово критикуючи його впливову родину. Наприклад, після того, як Сассекси в 2020 році відмовилися від своїх обов'язків і покинули палац, Маркл запевняла, що деякі родичі його чоловіка — расисти, бо сумнівалися у кольорі шкіри їхньої майбутньої дитини. А Гаррі назвав свого батька холодним і байдужим і звинуватив королеву Каміллу в тому, що вона завдала йому удару в спину.

Але інсайдери стверджують, що, незважаючи на недавні невдачі, Меган тепер хоче отримати благословення Букінгемського палацу та благає Кейт виступити посередником у налагодженні стосунків із королівською родиною.

Також Маркл дуже переймається станом свого чоловіка. Останнім часом вона бачить, що Гаррі страждає через те, що знаходиться далеко від свого хворого на рак батька, і через емоційну відстороненість принца Вільяма. За словами інсайдерів, Меган переконана, що Міддлтон підтримає її, оскільки вона прагне усунути розлад між братами.

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«Кейт дуже переживає через те, що Вільям та Гаррі були в сварці останні кілька років. Світ бачив, якими близькими вони були у дитинстві, особливо після смерті їхньої матері, принцеси Діани. Меган сподівається скористатися щедрістю та добротою Кейт, щоб отримати бажане — запрошення повернутися до королівської родини для неї та Гаррі», — поділився інсайдер.

Фото: indiatimes.com

Але, мабуть, це буде не так просто. Деякі впевнені, що Вільям ніколи не простить Меган за те, що вона розповіла всьому світу, як Кейт змусила її плакати перед весіллям з Гаррі у 2018 році, і досі злиться через те, що його брат розповів про королівську родину.

«Уїльям — прихильник традицій. На його думку, Гаррі та Меган показали своє справжнє обличчя, і його не цікавлять їхні крокодилові сльози. Але Кейт знає, як упоратися із запальним характером свого чоловіка, а її свекор, король, відчуває до неї слабкість. Багато хто вважає, що Гаррі та Меган спалили надто багато мостів. Але якщо хтось і може їх врятувати, то це Кейт і Меган це знає», — резюмував інсайдер видання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чому королева Камілла незлюбила Кейт Міддлтон.

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