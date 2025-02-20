Не хоче мазати обличчя дітей кров’ю: стало відомо, чому «через Кейт Міддлтон» у королеви Камілли з’явилась небезпечна звичка

У квітні король Чарльз III і королева Камілла повинні вирушити до Італії, де відвідають низку офіційних заходів, а також відзначать 20-річчя свого шлюбу.

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Звичайно, піддані радо сприйняли повідомлення про візит подружжя до Італії, проте крім радості деякі з них почали відчувати тривогу. Справа в тому, що коли у короля Чарльза виявили рак, Камілла стала «знімати стрес» за допомогою алкоголю, пишуть ЗМІ.

І останнім часом проблема стала посилюватися, тому під час поїздки на Апеннінський півострів, який славиться своїм виноробством, перед королевою відкриється маса спокус, що може навіть привести до міжнародного скандалу.

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Цікаво, що багато хто з британців вважають, що причина проблем Камілли — у непоступливості Кейт Міддлтон. Останнім часом принцеса стала виступати проти багатьох традицій королівської родини, які вважає пережитками «варварських часів».

Зокрема, протягом століть у королівській сім'ї існує «обряд першого полювання». Він полягає в тому, що молоді принци вирушають на полювання і вбивають свою першу здобич — оленя чи лисицю. А після цього їхні обличчя мажуть кров'ю тварини на знак посвяти.

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По мірі того, як вік дітей принца Вільяма наближається до 15 років, їхня мати все більш рішуче наполягає на тому, щоб ні принци Джордж і Луї, ні принцеса Шарлотта не брали участі у полюванні.

Сам король пройшов через цей обряд у дитинстві, як і двоє його синів, Вільям та Гаррі. У своїх мемуарах «Запасний» герцог Сассекський розповів про свій досвід у віці 15 років. Тоді він убив оленя біля Балморалу, і слуга Сенді провів «посвяту».

«Він обережно поклав мені руку на шию і… засунув мою голову всередину туші. Я спробувала відсторонитися, але Сенді штовхнув мене глибше. Я був вражений його шаленою силою. І пекельним запахом. Мій сніданок підступив до горла. За хвилину я вже нічого не відчував, бо не міг дихати. Мій ніс і рот були сповнені крові, нутрощів та якоїсь неприємної теплоти», — докладно описав процес Гаррі.

Після виходу мемуарів принца розкритикувала організація захисту тварин PETA за натуралістичні описи древнього ритуалу вбивства. При цьому Гаррі назвав це «виявом поваги до вбитого» і «актом причастя для вбивці». Він зазначив, що не схвалює традицію і досі з жахом згадує те, що сталося.

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У книзі «Так, мем — таємне життя королівських слуг», яка виходить цього місяця, її автор Том Куін розповів, що Кейт Міддлтон зайняла тверду позицію і наполягла, щоб її діти не брали участі в «кровопролитті».

Цікаво, що принц Вільям не має однозначного ставлення до цього питання. Він захоплюється полюванням і часто приєднується до батька. Однак, здається, що Кейт змогла вплинути на думку свого чоловіка та переконати його у своїй правоті.

«Він також усвідомлює, що зараз все більше людей висловлюються різко проти так званих кривавих видів спорту», — пише Куїнн.

Шанувальники королівської родини не сумніваються, що рішення Кейт убезпечити своїх дітей від варварської традиції саме і вивело із себе дружину Чарльза III. До того ж нещодавно стало відомо, що Камілла вже давно «на межі», і саме через постійні суперечки з Кейт знаходить втіху в алкоголі.

Крім того, дружина Чарльза категорично не згодна з підходом принцеси Уельської до виховання дітей.

«Протягом багатьох років Камілла лаялася з Кейт через її стиль спілкування з дітьми, наполягаючи на тому, що дружина Вільяма виховує майбутнього короля і його братів і сестер як простолюдинів. Це доводило Кейт до сліз. При цьому Чарльз у цих конфліктах частіше займає бік невістки, яку вважає майбутньою королевою», — пише автор книги.

Втім, шанувальники королівської родини сподіваються, що нинішня і майбутня королева зможуть дійти згоди, що буде корисно для всіх членів сім'ї.

Нагадаємо, що нещдавно король Чарльз і королева Камілла запросили Девіда Бекхема і його дружину Вікторію Бекхем на зіркову вечерю в їхньому будинку Highgrove House, яке назвали «святом повільної їжі».

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