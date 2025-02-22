«Помста» за принцесу Діану: стало відомо, чому насправді королева Каміла незлюбила Кейт Міддлтон

Нещодавно близькі до королівської родини люди повідомили, що дружину Чарльза III стає дедалі важче контролювати. Адже королева Камілла топить горе та стрес на дні пляшки. І не в останню чергу через проблеми, які королеві завдає принцеса Уельська.

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Як це не іронічно звучить, але 28 років тому Камілла могла б поскаржитися на те саме. Тільки тоді на місці Кейт була принцеса Діана. На думку Камілли, Кейт повністю її замінила, пишуть ЗМІ.

Хоч би що там не було, а це вже давно у минулому. Навряд чи ставлення Камілли до Кейт зумовлене її суперництвом із попередньою принцесою Уельською. Проте впродовж багатьох років інсайдери повідомляли, що між Каміллою та Міддлтон відразу після знайомства ніби чорна кішка пробігла.

Головна претензія нинішньої королеви перед весіллям Кейт з Вільямом полягала у родоводі нареченої та її поведінці. Відомий випадок, коли Мідлтон хотіла перед вінчанням вплести квіти в зачіску. Камілла була тією людиною, що найбільше протестувала проти порушень традицій.

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«Камілла відчайдушно намагалася переконати Кейт надіти тіару на весілля. Вона попросила своїх друзів втрутитися у ситуацію від її імені. Хоча Чарльз і Камілла не хочуть, щоб їх вважали екстравагантними чи манірними, але вони вважають, що існує рівень формальності та величі, нижче за який королівське весілля не повинно опускатися», — розповідав інсайдер.

Кейт Міддлтон ніколи не соромилася фрази «я з народу» і королівське весілля хотіла таке, щоб ніхто не зміг би звинуватити її у фанфаронстві. Але що для Кейт було прагненням простоти, для Камілли здавалося потягом до плебейства.

І хоча Міддлтон тоді поступилася і на весіллі була з тіарою на голові, з роками, якщо вірити зливам інформації у ЗМІ, ситуація між нею та дружиною Чарльза III не сильно змінилася.

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А коли стало відомо, що Кейт — затятий противник полювання і не збирається відправляти дітей на традиційний віндзорський ритуал у Шотландії, коли спадкоємці корони вбивають своїх перших тварин і обов'язково вимазуються в їхній крові, це стало «останньою краплею» терпіння Камілли, після чого вона почала зловживати алкоголем.

Втім, більшість британців — на стороні Кейт Міддлтон, і вважають, що таким чином дружина Вільяма продовжує справу його матері, принцеси Діана, яка вважала, що монархія повинна обов'язково змінитися, якщо не бажає стати нікому не потрібним реліктом у сучасному світі.

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Нагадаємо, що зараз принцеса Кейт і принц Вільям взяли, всупереч традиції, відпустку і відпочивають разом з дітьми на Карибах.

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