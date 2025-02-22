Жителі невеликого підмосковного села Грязь, де ще нещодавно мешкала відома артистка Алла Пугачова з сім'єю, продовжують обурюватися через величезну споруду. Шестиповерховий замок, яким донедавна вони пишалися, наразі муляє місцевим очі. Більш того, лунають заклики підірвати будівлю.

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Варто зазначити, що зводячи величезний особняк, гуморист Максим Галкін навіть не підозрював, що вартістна нерухомість одного разу просто повисне на ньому мертвим вантажем. Адже з моменту відїзду з росії після початку широкмасштабного вторгнення зс рф в Україну, подружжя неодноразово намагалося знайти покупця із тугим гаманцем. Пара розраховувала виручити за родинне гніздо як мінімум мільярд рублів, але в підсумку прорахувалася.

«Специфічний інтер'єр „на любителя“, та й загалом архітектурний стиль будівлі бентежать потенційних господарів. І хоча за замком стежать люди з найближчого оточення виконавиці хіта „Арлекіно“, будинок Галкіна і Пугачової, що пустує, продовжує гнити і руйнуватися», — стверджують в росЗМІ. Пропагандисти додають, що мешканці населенного пункту чекають — не дочекаються, коли ж замок або хтось придбає, або його знесуть. Адже він кидає тінь не тільки на їхні городи, а й на «політичну благонадійність» всіх жителів села з «поетичною назвою».

Втім, навряд чи сподівання на знесення будівлі відбудеться — адже на це доведеться витратити кілька десятків мільйонів рублів. До того ж проводити підривні роботи у населеному пункті навряд чи доцільно — таку думку висловила ріелторка Аліна Правоторіна, пише estatemedia.ru.



«Я бачу лише один шлях використання цієї будівлі. Якщо її якимось чином передадуть державі і в ній влаштують якийсь психоневрологічний інтернат, будинок для людей похилого віку чи щось таке. Тобто передадуть якійсь установі, яка просто потребує стін та бюджетного ремонту, а для прогулянок та відпочинку постояльців вистачить невеликої території з лавками у дворі», — цитує видання ріелторку.

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Іншими словами, зносити замок Пугачової і Галкіна недоцільно ані з економічної, ані з «політичної» точки зору. Тому шановним «грязінцям» доведеться ще трохи потерпіти — а там, можливо, в росії зміниться політичний режим, і вони знову зможуть пишатися величною спорудою «іноагентів». Адже життя — досить непередбачувана «дорога» з досить несподіваними поворотами.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чому Сергій Челобанов не одружився на Аллі Пугачовій, хоча його неодноразово називали «біологічним татом» близнюків Лізи та Гаррі.

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Фото — скріншот

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