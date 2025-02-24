Сьогодні, 24 лютого, для деяких знаків зодіаку починається нове життя, і дуже скоро до них завітає удача.

А чого чекати від останнього вівторка зими 2025 року, розповідає прогноз за картами Таро, який публікує УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Колісниця»

Овнам завтра треба бути рішучими й рухатись уперед, впевнено тримати курс і не звертати з наміченого шляху. Такий підхід приведе до наміченої цілі.

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Телець — «Туз Кубків»

На Тельців чекає емоційне оновлення. Це буде або нове романтичне знайомство, або примирення з дорогою людиною. Рухайтесь у цьому напрямку.

Близнюки — «Сімка Мечів»

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Близнюкам варто бути обережними, щоб не потрапити у пастку. Довіряйте своїй інтуїції, не розкривайте свої плани оточенню й дійте стратегічно.

Рак — «Четвірка Жезлів»

На Раків чекають моменти радості й гармонії. Можливі приємні зустрічі, сімейні свята або довгоочікувані новини. Це наповнить вас позитивною енергією.

Лев — Десятка Кубків

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У Левів завтра дуже позитивний день, сповнений щастя, задоволення й спокою на душі. Подякуйте Всесвіту за все, що у вас є.

Діва — «П'ятірка Пентаклів»

Діви можуть зіткнутися з тимчасовими труднощами, але панікувати не варто. Попросіть про допомогу оточення. Разом ви вирішите всі проблеми.

Терези — «Двійка Кубків»

На Терезів чекає гармонійне спілкування і можливість зміцнити важливі стосунки. Відкритість і щирість допоможуть вам налагодити навіть найскладніші зв'язки.

Скорпіон — «Вежа»

У Скорпіонів переломний момент, який може змінити звичний хід подій. Не бійтеся, зміни приведуть вас до нового етапу життя. Сприймайте їх як шанс на оновлення.

Стрілець — «Король Жезлів»

Стрільцям день дасть шанс проявити свою силу і лідерські якості. Будьте впевнені у собі, тоді успіх не змусить на себе чекати.

Козоріг — «Дев'ятка Пентаклів»

Для Козорогів день достатку, стабільності та внутрішнього задоволення. Вам можна трохи розслабитися.

Водолій — «Місяць»

Водоліям варто бути обережними й не довіряти першому враженню та не приймати поспішних рішень. Інтуїція допоможе вам уникнути помилок.

Риби — «Зірка»

На Риб чекають натхнення і нові надії. Ви відчуєте прилив енергії, і мрії почнуть набувати реальних обрисів. Зірки ведуть вас у вірному напрямку, тому не зупиняйтесь, йдіть тільки уперед.

Також пропонуємо до Вашої уваги поради від київського мольфара Макса Гордєєва щодо того, як примножити гроші, коли на годиннику повторюються цифри.

А що обіцяє східний гороскоп на тиждень 24 лютого — 2 березня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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