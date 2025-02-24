Телцям — «Туз Кубків», Стрільцям — «Король Жезлів», а Овнам — «Колісниця»: Таро-прогноз на 25 лютого
Сьогодні, 24 лютого, для деяких знаків зодіаку починається нове життя, і дуже скоро до них завітає удача.
А чого чекати від останнього вівторка зими 2025 року, розповідає прогноз за картами Таро, який публікує УНІАН.
Овен — «Колісниця»
Овнам завтра треба бути рішучими й рухатись уперед, впевнено тримати курс і не звертати з наміченого шляху. Такий підхід приведе до наміченої цілі.
Телець — «Туз Кубків»
На Тельців чекає емоційне оновлення. Це буде або нове романтичне знайомство, або примирення з дорогою людиною. Рухайтесь у цьому напрямку.
Близнюки — «Сімка Мечів»
Близнюкам варто бути обережними, щоб не потрапити у пастку. Довіряйте своїй інтуїції, не розкривайте свої плани оточенню й дійте стратегічно.
Рак — «Четвірка Жезлів»
На Раків чекають моменти радості й гармонії. Можливі приємні зустрічі, сімейні свята або довгоочікувані новини. Це наповнить вас позитивною енергією.
Лев — Десятка Кубків
У Левів завтра дуже позитивний день, сповнений щастя, задоволення й спокою на душі. Подякуйте Всесвіту за все, що у вас є.
Діва — «П'ятірка Пентаклів»
Діви можуть зіткнутися з тимчасовими труднощами, але панікувати не варто. Попросіть про допомогу оточення. Разом ви вирішите всі проблеми.
Терези — «Двійка Кубків»
На Терезів чекає гармонійне спілкування і можливість зміцнити важливі стосунки. Відкритість і щирість допоможуть вам налагодити навіть найскладніші зв'язки.
Скорпіон — «Вежа»
У Скорпіонів переломний момент, який може змінити звичний хід подій. Не бійтеся, зміни приведуть вас до нового етапу життя. Сприймайте їх як шанс на оновлення.
Стрілець — «Король Жезлів»
Стрільцям день дасть шанс проявити свою силу і лідерські якості. Будьте впевнені у собі, тоді успіх не змусить на себе чекати.
Козоріг — «Дев'ятка Пентаклів»
Для Козорогів день достатку, стабільності та внутрішнього задоволення. Вам можна трохи розслабитися.
Водолій — «Місяць»
Водоліям варто бути обережними й не довіряти першому враженню та не приймати поспішних рішень. Інтуїція допоможе вам уникнути помилок.
Риби — «Зірка»
На Риб чекають натхнення і нові надії. Ви відчуєте прилив енергії, і мрії почнуть набувати реальних обрисів. Зірки ведуть вас у вірному напрямку, тому не зупиняйтесь, йдіть тільки уперед.
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