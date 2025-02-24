Сьогодні починається нове життя: до яких знаків Зодіаку дуже скоро завітає удача

Всупереч тому, що понеділок, 24 лютого — не найлегший день місячного календаря, з нього почнеться період великого везіння для представників чотирьох знаків Зодіаку. Деякі з них дізнаються, що таке велика удача, пише Styler.

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Овен

Овнам треба відкинути всі страхи та сумніви! Найближчими днями їм може надійти пропозиція, яка повністю змінить їхнє життя.

Рак

На Раків чекають події, які допоможуть загоїти старі рани та почати все з чистого аркуша. До них може повернутися людина з минулого, яка відіграватиме важливу роль у житті.

Лев

Левам варто налаштовуватися на зміни та переосмислити свої цілі. Їм не треба боятися змінювати свої плани.

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Стрілець

Стрільці у найближчі дні отримають знаки та підказки, які не варто ігнорувати. Удача буде на їхньому боці, але тільки якщо вони вирішать йти вперед.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень 24 лютого — 2 березня.

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