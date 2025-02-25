Рада позбавила мандата нардепа Кормишкіну, яка потрапила у скандал

Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Кормишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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«Рада підтримала припинення повноважень народного депутата України Кормишкіної Ірини. На відміну від багатьох, вона особисто виступила перед складанням мандату», — написав він.

«ЗА» проголосували 246 депутатів.

«Таким чином в Раді залишається 400 депутатів, а в коаліції 231 депутат. Правда це дуже тимчасово, замість Ірини скоро хтось доєднається по списку з „Слуги Народу“. Останній заходив пан Тарарін (147)», — зазначив він.

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Нагадаємо 23 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд України відпустив Кормишкіну на поруки. За нардепку поручилися голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На нардепку поклали низку обов'язків. Зокрема, вона має здати свої закордонні паспорти. Також вона повинна повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

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