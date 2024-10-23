Народну депутатку від «Слуги народу» Ірину Кормишкіну (Аллахвердіеву) відпустили на поруки.

Таке рішення 23 жовтня виніс Вищий антикорупційний суд України, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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За нардепку поручилися голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На нардепку також поклали низку обов'язків. Зокрема, вона має здати свої закордонні паспорти. Також вона повинна повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

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Крім того, Кормишкіна має утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Термін дії обов’язків — два місяці.

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«Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду», — додали в прокуратурі.

У Верховну Раду Ірина Кормишкіна потрапила під прізвищем Аллахвердієва, але у 2023 році вона вдруге вийшла заміж.

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16 жовтня Ірині Кормишкіній оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму 20 мільйонів гривень. За даними слідства, у нардепки не було офіційних доходів та заощаджень для купівлі будинку біля Одеси. У родині Кормишкіної заявили, що вона отримала спадщину від батька.

Нагадаємо, раніше в інтернеті розповсюдили скандальний відеоролик, де глава партії «Слуга народу» та керівник фракції Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву, порівняв її з «корабельною сосною».

Потім Корнієнко вибачився перед Аллахвердієвою.

Раніше ми розповідали про голову податкової Рівненської області, яка має будинок та декілька квартир у Рівному та Києві. Але вся нерухомість чиновниці вказана за заниженими цінами. Крім того, податківиця брала у борг мільйони гривень у свого 12-річного сина.

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