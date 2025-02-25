Не вірю власним очам: мережа у шоці від новини про повернення популярного шоу

Розпочалася підготовка до зйомок популярного проєкту про здоровий спосіб життя та схуднення «Зважені та щасливі». Канал СТБ оголосив старт кастингу героїв. За словами продюсерів, місія десятого сезону — здорова країна.

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«Три роки повномасштабної війни впливають не тільки на ментальне, а й на фізичне здоров’я українців, — прокоментувала старт роботи генеральна директорка Людмила Семчук. — Зараз проєкт „Зважені та щасливі“ є актуальним як ніколи, адже він передусім не про схуднення, не про цифри на вагах, а про те, до яких наслідків можуть призвести емоційний стан, біль та стреси, випробування та переживання, що випали на долю українців. Це можливість віднайти сили, подбати про себе, дати собі другий шанс з допомогою команди професіоналів — тренерів та психологів проєкту. Наша місія — здорова нація».

Нагадаємо, востаннє шоу вийшло у 2019 році. Тренерами проєкту у різних сезонах були Іраклі Макацарія, Аніта Луценко, Вʼячеслав Узелков, Марина Боржемська. Саме Боржемська зʼявляється і у новому ролику «Зважених». Шанувальники шоу вже відреагували на новину у соціальних мережах.

«Так, нарешті я дочекалася, а то 9 сезон переглянула разів 20 точно», — поділилися враженням.

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«Здивована, не то слово! — відгукнулися на новину. — Бажаю успіху!«

«Я у шоці, ДЯКУУУЮЮ», — написали у відповідь.

«Не вірю власним очам! Моя улюблена передача повертається, — вражені шанувальники. — УРА».

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Раніше Марина Боржемська порадила, що їсти навесні, щоб сподобатися чоловікам.

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