Раціон харчування весною: Марина Боржемська порадила, на що звернути увагу

Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська, яка зачарувала багатьох українців виконання вправ для «п'ятої точки», вирішила порекомендувати українцям, як краще харчуватися після довгої виснажливої зими.

«Після складної зими наш організм потребує турботи. Найкращим подарунком для нього буде правильне харчування з щоденною дозою вітамінів та інших корисних речовин», — радить тренерка на сторінці в Instagram.

Боржемська перечислила головні принципи весняного харчування, а також показала декілька вправ, які варто виконувати дома на початку весни.

Найголовніше правило весняного харчування — не обмеження, а розширення раціону. Продукти, які вживали взимку (морква, буряк, капуста, різні заморожені овочі), треба продовжвати готувати й надалі. Але весною варто додавати до харчування свіжу зелень, яка скоро почне з’являтись (наприклад, додавайте черемшу, молоду цибулю, щавель, петрушка, кріп, кропиву).

Також зараз не завадять складні вуглеводи, які містить гречка, овочі, неочищений коричневий рис.

Не треба відмовлятись від круп, бобових, цільнозернового хлібу. У цих продуктах організм черпає багато корисних речовин, як наприклад, рослинний білок.

Вірними друзями нехай залишаються горішки, насіння та сухофрукти, поки не з’явились сезонні свіжі фрукти. А ще додавати до харчування олію холодного віджиму.

Джерелом вітамінів та основою імунітету є всім відомі продукти: м’ясо птиці, яйця, тверді сири.

Зимою та ранньою весною імунітет може погіршитися через дефіцит вітаміну Д. Треба їсти більше риби: лососю, тунцю, сардини тощо. Також допоможе риб’ячий жир у капсулах.

Тренерка радить готувати смузі, в основі яких — овочі, зелень, фрукти.



Корисним є березовий сік, який нормалізує холестерин та містить багато вітамінів. А ось вживання алкоголю, трансжирів, цукру, газованих напоїв, надмірної кількості солі, білого хліба варто обмежити.

Раніше Боржемська розповіла, що можна їсти перед тренуванням, щоб воно було максимально ефективним та повноцінним.

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