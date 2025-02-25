Рада затвердила компенсацію вартості «автоцивілки» для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Парламент проголосував за основу доопрацьований законопроєкт, яким вносяться зміни до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб. Нагадаємо, що 1 січня 2025 року набула чинності нова редакція закону, в якій було скасовано положення, що дозволяло не офомлювати «автоцивілку», зокрема, учасниками бойових дій. Нова редакція передбачала для цієї категорії автовласників знижки, але документ ще трохи змінили.

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Як уточнив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, в проголосованому документі зазначається, що з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни надається право на компенсацію їхніх витрат на страхові поліси з держбюджету.

«Встановити на постійній основі зменшення на 50% для страхувальника — особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу та інше», — йдеться в документі.

За словами Гетманцева, водії із зазначений категорій тимчасово звільнені від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року, що дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на родину у складний період воєнного стану.

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Нагадаємо, що згідно із новим законом, з 1 січня цього року збільшилися ліміти компенсації збитків: до 250 тис. грн за збитки, заподіяні майну (1,25 млн грн на подію) та 500 тис. грн. за шкоду, заподіяну здоров'ю (5 млн грн на подію). Такі зміни стосуватимуться лише полісів, укладених з 1 січня 2025 року.

Фото Pixabay

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