Країна-агресор атакувала Україну дронами та ракетами, а до краснодарського краю рф «завітали з візитом» БПЛА-камікадзе

У ніч на 26 лютого російська федерація атакувала Україну з повітря. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Повітряна тривога оголошувалась протягом ночі та під ранок у низці областей.

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Карта тривог станом на 6:40 26

Також під ранок стало відомо, що внаслідок атаки у Бучанському районі Київської області під завалами загинула людина.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашников.

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«Тіло загиблої людини було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі. Слова співчуття родині та близьким», — йдеться в публікації чиновника.

Крім того, Калашников додав, що пожежа була ліквідована на площі 200 квадратних метрів. Також чиновник зазначив, що іншому населеному пункту Бучанського району була госпіталізована дівчина 2005 року народження, яка отримала рану потиличної ділянки голови.

А чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті, але до лікарні не був відправлений. Обом надали медичну допомогу.

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«За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено», — розповів глава КОВА.

Також Калашников заявив, що оперативні групи «продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога».

Своєю чергою, в Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила пожежі, руйнування та жертви.

Зокрема, у Бучі уламки дрона підпалили авто — один знищено, ще 8 пошкоджені. Також уламки пошкодили 5 будинків, 2 гаражі та вікна багатоповерхівки.

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Пожежа у приватному гаражі

Ще одним регіоном, який постраждав через атаку російських нацистів, стала Харківщина.

Так, в ніч проти 26 лютого у Харкові один з ворожих дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі міста. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

У повідомленні рятувальників вказується, що після удару на другому поверсі спалахнула пожежа.

«Співробітниками ДСНС, Нацполіції, медиками та волонтерами було врятовано 5 мешканців будинку», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДСНС заявили, що за попередніми даними постраждало 2 особи.

Зараз на місці події розгорнули автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.

Своєю чергою, українські бійці не дали ворожій країні відчуватися у повній безпеці.

Так, за добу відбулося 98 бойових зіткнень з ворогом, при цьому авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС російських загарбників, доповіли у Генеральному штабі ЗСУ вранці 26 лютого.

Також за даними "міністерства війни" рф, минулої ночі низку регіонів російської федерації масовано атакували ударні безпілотники. Центральними мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і краснодарський край.

Згідно з повідомленням, впродовж минулої ночі черговими засобами ППО начебто перехоплено та знищено 128 безпілотних літальних апаратів. В той же час місцеві Telegram-канали не були настільки безапеляційними.

За даними ВЧК-ОГПУ, Краснодарський край масовано атакували дрони-камікадзе. В небі над Анапою лунали вибухи, працює протиповітряна оборона. В аеропорту Сочі запроваджено план "Килим".

Паблік Mash повідомив про щонайменше п'ять вибухів у небі над містом Анапа. Попередньо, працює ППО. За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК (23:10 за Києвом).

Пожежа в Туапсе

«У районі селищ Виноградний, Вітязево і над самою Анапою, було чутно до 10 гучних звуків. Офіційної інформації про постраждалих і руйнувань немає», — йдеться у повідомленні.

«Губернатор» Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що внаслідок дронової атаки в кількох муніципалітетах пошкоджено три будинки.

У Темрюкському районі вибило скло у приватному будинку в станиці Старотитарівській, у селищі Стрілка пошкодило дах ще одного домоволодіння. В Туапсе пошкоджено приватний будинок. Почалася пожежа, яку вже оперативно загасили. У селі Джигинка під Анапою уламки БПЛА впали поруч із приватним будинком, пошкоджено господарську будівлю.

Крім того, за даними за даними пабліка ASTRA, у небі над містом Туапсе пролунали більше 40 вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку на Туапсинський морський торговельний порт.

Над Чорним морем було видно яскраві спалахи роботи ППО. Після знищення кількох БПЛА уламки впали на житлові ділянки. За словами очевидців, це одна з наймасштабніших атак ЗСУ на місто за весь час.

Також варто нагадати про атаку нафтопроводу «Дружба» у Брянській області, який українські бойові пташки здійснили 31 січня, та про наліт на казанський авіазавод та авіабазу в Рязані.

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