Дрони атакували вночі авіазавод у Казані та авіабазу в Рязані (відео)

В росії заявляють, що в ніч на 20 січня «черговими засобами ППО перехоплено та знищено 31 український безпілотний літальний апарат», у тому числі й у Татарстані, де раніше фіксувалася пожежа в районі казанського хімічного заводу «Оргсинтез».

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У російському міноборони заявляли, що 14 БпЛА фіксувалися над територією Брянської області, шість — над територією Калузької області, три — над територією Білгородської області, три — над територією Курської області, два — над територією Рязанської області, два — над територією Орлівської області та один — над територією Республіки Татарстан.

Тим часом роспабліки пишуть про вибухи — «гуркіт був чути в Авіабудівному, Кіровському, Московському та Ново-Савінівському районах Казані». Стверджується, що вночі було кілька атак — третю хвилю вибухів місцеві жителі чули вже вранці, близько 6:50. Метою міг бути вертолітний завод у Казані, який атакували БПЛА «Лютий».

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А канал Exilenova+ пише, що йдеться про АТ «КАПО-Композит», де удар припав по паливних резервуарах.

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Підприємство входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації та спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості. Також на заводі виготовляють деталі та агрегати, зокрема, елементи механізації крила та оперення.

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В черговий раз зазнала атаки й авіабаза в районі російської Рязані — в Дягілєво, поряд з якою знаходиться авіаремонтний завод. SHOT пише про «три гучні вибухи з періодичністю близько 10−15 хвилин» і про «роботу ППО». Також стверджується, що «гучні звуки» чули мешканці сіл Мушковатове та Секіотове.

Нагадаємо, що раніше одну з атак на «Дягілєво» підтверджували в ГУР МО. На авіабазі розташовується 43 центр бойового застосування та перенавчання льотного складу вс рф. Там, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78.

Фото — скріншот

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