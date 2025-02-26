Мільйони українців голодують, заявили в ООН: про кого йдеться

У той час як в Україні продовжують зростати ціни на все, у тому числі продукти харчування, мільйони людей у прямому сенсі слова страждають від нестачі їжі. Йдеться приблизно про 5 мільйонів українців. Такі дані наводяться у релізі Світової продовольчої програми ООН (WFP). Йдеться про мешканців шести прифронтових областей, які змушені недоїдати, особливо якщо в сім'ях є діти, а також позичати гроші на їжу.

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Найбільше страждають від нестачі їжі мешканці Херсонської області, де на собі це відчувають понад 50% мешканців. У Донецькій та Запорізькій — близько 40%. У середньому кожен третій житель шести прифронтових областей України страждає від нестачі їжі.

Як стверджують у WFP, 72% тих, хто отримує продовольчу допомогу, змушені економити на їжі, купувати менш поживні продукти, пропускати прийоми їжі або позичати гроші, щоб прогодувати сім'ю.

На прифронтових територіях українці також стикаються з проблемами: ланцюги поставок порушені, інфраструктура зруйнована, а можливості заробити гроші дуже мало.

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«Навіть там, де магазини працюють і мають необхідні товари, багато родин просто не можуть дозволити собі повноцінне харчування. За минулий рік ціни на базові продукти зросли на 25 відсотків, а вартість деяких овочів піднялася вдвічі», — наголосили у WFP.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», економічний експерт Олег Пензін прогнозує продовження зростання цін на продукти харчування до Великодня.

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