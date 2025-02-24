Українські виробники підняли ціни: за що доведеться платити більше

В Україні через прискорення темпів інфляції дорожчають паливо, мобільний зв'язок, промислова продукція, продукти харчування, послуги.

Зокрема, оптові ціни виробників промислової продукції в січні 2025 року порівняно з січнем минулого року зросли на 32,5%. Ціни в межах України зросли на 34,8%, за межі України — на 16,8%, повідомили у Державному статистичному відомстві (Держстаті).

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Водночас у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,6%, зокрема в межах України — на 17,5%, за межі України — на 33,0%.

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Найбільше зростання спостерігається:

- у виробництві молочних продуктів — на 22,3%, у т.ч. всередині України — на 22,3%,

- у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 14,9%, зокрема всередині України — на 15,4%.

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- у виробництві м'яса ціни зросли на 11,5%, зокрема, всередині України — на 12,0%.

Виробники напоїв підняли ціни на 8,0%, зокрема всередині України — на 8,2%.

Разом з тим ціни виробників цукру впали за рік на 1,6%, у т.ч. всередині України на 0,3%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів з лагом у кілька місяців.

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Зазначимо, що згідно з даними Держстату, річна інфляція в Україні у січні 2025 року становила 12,9%, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,3%.

Своєю чергою, НБУ у січні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 п.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення високих виробничих витрат, у т.ч. через диспропорції на ринку праці.

Водночас очікується, що ціни на ліки в Україні вже в березні будуть знижені.

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