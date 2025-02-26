В Україні стрімко дорожчає «стратегічний» для господинь продукт: чим бажано запастись вже сьогодні

Через постійне підняття цін виробниками (яке пов'язане, звичайно, з інфляційними процесами) споживачі змушені нерідко спостерігати за «ціновими гойдалками», коли ціни на певну групу товарів то падають, то злітають до неба.

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Так відбувалося і на ринку соняшникової олії, пише з посиланням на «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) 24 канал.

Практично весь минулий рік ціни на цей важливий продукт перебувала на стабільному рівні, але на початку 2025 року почалося аномальне здорожчання соняшникової олії.

«Фактично за останній місяць олія побила рекорд швидкості зростання ціни за останні кілька років», — відзначають автори матеріалу.

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За словами аналітиків УКАБ, соняшникова олія подорожчала через підвищення вартості насіння, яке становить значну частину собівартості продукту. Крім того, на ріст цін доволі сильно вплинуло зростання світового попиту та коливання нафтових цін.

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на олію у найбільших торгівельних мережах України:

Олейна рафінована, 850 мілілітрів

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АТБ — 74,10 гривні;

Сільпо — 74,50 гривні;

Ашан — 75,40 гривні;

Novus — 75,90 гривні;

Мегамаркет — 76,70 гривні;

Metro — 73,90 гривні;

Щедрий дар рафінована, 850 мілілітрів

АТБ — 79,20 гривні;

Сільпо — 74,50 гривні;

Ашан — 80,10 гривні;

Novus — 67,10 гривні;

Мегамаркет — 87,10 гривні;

Metro — 75,40 гривні;

Олія, 850 мілілітрів

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АТБ — 60,50 гривні;

Сільпо — 60 гривень;

Ашан — 61,80 гривні;

Novus — 57,50 гривні;

Мегамаркет — 31,30 гривні;

Metro — 62,90 гривні.

Динаміка цін на олію та вартість у магазинах

Тому, звичайно, при наявності вільних коштів господиням не завадить зробити невеликі запаси соняшникової олії, адже попереду ще низка весняних свят.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомляли про зростання цін на варену ковбасу та сир.

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