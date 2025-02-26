Скорпіону — «Сонце», Водолію — «Блазень», а Рибам — «Диявол»: що чекає на знаки зодіака у четвер, 27 лютого

До початку весни залишилося лише два дні. Ще є час закінчити розпочаті справи, щоб зустріти весну у гарному настрої та з новими планами.

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Зірки посилають знаки, а карти радять звертати увагу на підказки, щоб рухатися у правильному напрямку у четвер, 27 лютого, передає сайт з гороскопами.

ОВЕН — Колесо Фортуни

Овнам доведеться постати перед труднощами, але успіх буде на вашому боці. Раптові події 27 лютого можуть відіграти вирішальну роль для вас. Будьте готові до будь-яких несподіванок та використовуйте наданий шанс.

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ТЕЛЕЦЬ — Помірність

Тільцям не варто вдаватися до різких дій, краще бути обережними і обмірковувати кожен крок. Саме у деталях приховано відповіді на важливі запитання.

БЛИЗНЮКИ — Четвірка Кубків

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Близнюкам може здатися, що життя зайшло у глухий кут, але це лише тимчасовий етап. Доля готує вам нові можливості, просто їх потрібно роздивитися. Спілкування з оточенням може дати несподівані відкриття.

РАК — Сімка Жезлів

Ракам доведеться боротися з викликами, але ресурсів буде достатньо, щоб відстояти свої позиції. День вимагає активності та рішучості, використовуйте надані можливості.

ЛЕВ — Дев'ятка Денаріїв

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Левам варто звернути увагу на фінансову сферу. Не будьте марнотратними. Нині вдалий момент для перегляду бюджету та стратегічного планування. Будьте уважні до своїх витрат і не втрачайте перспективних можливостей.

ДІВА — Шістка Мечів

Для Дів день символізує перехідний етап — можливо, вам доведеться вийти із зони комфорту, але в результаті це призведе до позитивних змін. Не бійтеся просити допомоги.

ТЕРЕЗИ — Десятка Денаріїв

Терезам день обіцяє стабільність і матеріальний добробут. Це зручний період для укладання угод, важливих покупок або планування майбутнього.

СКОРПІОН — Сонце

Скорпіонів очікує успіх, радість та ясність у справах. Але варто зберігати пильність і не втрачати впевненості.

СТРІЛЕЦЬ — Двійка Мечів

Стрільцям належить зробити непростий вибір. Головне — не піддаватися страху і не дозволяти емоціям взяти гору над розумом.

КОЗОРІГ — Туз Денаріїв

На Козорогів очікують нові можливості у фінансовій та професійній сфері. Можливі перспективи кар'єрного зростання, вигідні вкладення чи довгоочікувані зміни. Сміливо йдіть до своєї мети.

ВОДОЛІЙ — Блазень

Водоліям день обіцяє несподівані події, але не дозволяйте недоброзичливцям збити вас зі шляху. Будьте відкриті до експериментів, довіряйте своїй інтуїції.

РИБИ — Диявол

Рибам важливо не дозволяти страхам та негативним думкам керувати. Не піддавайтеся на маніпуляції та стежте за своїми бажаннями — вони можуть завести вас не в той бік. Якщо ви відчуваєте, що ситуація виходить з-під контролю, не соромтеся звернутися за підтримкою до близьких.

А що обіцяє знакам зодіаку східний гороскоп, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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