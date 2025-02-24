Терезам важливо не піддаватися ілюзіям, а Козорогам зберігати терпіння та спокій: гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

Згідно з гороскопом, у понеділок, 24 лютого, починається період великого везіння для представників чотирьох знаків зодіаку.

А що чекає на всіх членів зодіакальної родини на тижні з 24 лютого по 2 березня, йдеться на сайті slovofraza.

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Овен

Для Овнів карта «Світ» символізує вдале завершення лютого та початок березня. Карта радить цінувати кожен день та розвивати свої сильні сторони. Карта «Місяць» попереджає про можливі сумніви, які можуть заважати руху вперед. Овнам важливо покладатися на перевірену інформацію та довіряти власній інтуїції. Наприкінці тижня карта «Суд» віщує успішне завершення складних справ.

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Телець

Карти «Сонце» та «Маг» обіцяють Тельцям удачу та позитивні зміни. Нові перспективи, фінансова стабільність і необхідність усвідомленого вибору призведе до прогресу. Карта «Дурень» закликає до уважності, щоб не допустити необачних вчинків та не упустити цінних можливостей.

Близнюки

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Карта «Ієрофант» говорить Близнюкам про необхідність ретельного планування. Карта «Зірка» дозволяє діяти впевнено, не сумніваючись в успіху. Карта «Місяць» попереджає про можливі емоційні коливання. Щоб уникнути неприємних ситуацій, Близнюкам варто прислухатися до власної інтуїції та не піддаватися чужому впливу.

Рак

Ракам на початку тижня карти кажуть, що настав час діяти, не відкладаючи зміни на потім. Карта «Закохані» обіцяє чудовий момент для нових знайомств, зміцнення стосунків та прийняття важливих рішень. Завершує тиждень «Сила», у цей час Раки зможуть подолати будь-які випробування та досягти бажаного.

Лев

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Цього тижня Левам слід бути особливо уважними до свого оточення. Карта «Луна» попереджає про можливі маніпуляції та нечесних людей. Щоб уникнути неприємних ситуацій, Левам варто ретельно перевіряти інформацію, що надходить. Карта «Смерть» символізує оновлення та звільнення від усього, що заважає рухатися вперед. Завершує тиждень карта «Колесо Фортуни», відкриваючи березень несподіваними змінами.

Діва

Для Дів тиждень почнеться з карти «Сонце» і принесе радісні звістки. Карта «Імператор» вказує на стабільність та підтримку з боку авторитетних людей. Також ця карта обіцяє гармонію у сім'ї, якщо вдасться знайти компроміс та усунути розбіжності. Карта «Смерть» наприкінці тижня віщує глобальні зміни. Дівам варто з новими силами розпочати наступний етап свого життя.

Терези

Терезам на початку тижня варто уважно прислухатися до своєї інтуїції й слідувати знакам долі. Важливо не піддаватися ілюзіям та не упускати можливості, які допоможуть наблизитися до мети. При цьому Терезам варто діяти чесно і справедливо. Карта «Колесниця» наголошує на необхідності взяти ситуацію у свої руки, проявити ініціативу та впевнено рухатися вперед.

Скорпіон

Карта «Самітник» радить Скорпіонам зосередитися на своїх внутрішніх відчуттях і не надто покладатися на чужі думки. Карта «Повішений» вказує на необхідність звернути увагу на завдання, які були відкладені. Карта «Зірка» обіцяє виконання заповітних мрій.

Стрілець

Стрільцям варто почати тиждень з помірності у діях та необхідності провести час на самоті. Це період роздумів, який допоможе виявити приховані перешкоди та знайти правильний напрямок для подальшого розвитку. Щоб уникнути проблем, важливо діяти усвідомлено, ретельно аналізуючи кожну деталь. Карта «Сила» нагадує, що у Стрільців достатньо енергії та внутрішнього ресурсу для подолання будь-яких труднощів.

Козоріг

Козорогам доведеться зберігати терпіння та спокій. На них чекають позитивні зміни, але важливо не квапити події та дати їм розвиватися природним шляхом. Карта «Колесо Фортуни» попереджає про можливі несподівані повороти долі, головне — ретельно обмірковувати кожен крок, щоб уникнути помилок. Карта «Ієрофант» підказує, що мудрі поради допоможуть Козорогам ухвалити правильні рішення.

Водолій

Карти «Місяць», з якої починається тиждень для Водоліїв, попереджає про можливі непередбачувані події. Важливо зберігати раціональний погляд на те, що відбувається. Карта «Суд» обіцяє, що всі сумніви та турботи вирішаться щасливо та розпочнеться новий етап. Завершує тиждень карта «Маг» — час використовувати свої таланти, розвивати нові навички та впевнено йти до мети.

Риби

Для Риб тиждень розпочнеться з карти «Диявол», яка попереджає про небезпеку. Рибам у цей час важливо зберігати самоконтроль і не дозволяти емоціям керувати своїми діями. Карта «Маг» радить не відхилятися від наміченого шляху, зосередитися на своїх цілях та виявити наполегливість. Завершує тиждень карта «Правосуддя», яка наголошує: якщо Риби будуть справедливі до себе та до оточення, їм вдасться досягти гармонії та заслуженого успіху.

А що обіцяє східний гороскоп на тиждень 24 лютого — 2 березня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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