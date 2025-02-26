«Красуня моя кохана»: Алла Пугачова прокоментувала відео Христини Орбакайте і показала фото «майже дорослого» сина

Всупереч варварським погрозам хейтерів «залити рот смолою» та «відірвати язика» співачці Аллі Пугачовій, Примадонна почувається дуже добре і продовжує відверто висловлювати свої думки та емоції.

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Так, днями вона прокоментувала відео своєї доньки Христини Орбакайте, якій деякі особи в рф намагаються «перекрити кисень» і позбавити можливості виступати з концертами.

Зокрема, коли днями Христина розмістила в Instagram-акаунті відео, на якому гуляє набережною з чарівною посмішкою під пісню Алли Пугачової «Озеро надії», Примадонна однією з перших відреагувала на ролик.

«Красуня моя кохана», — написала 75-річна зіркова мама, додавши «червоне сердечко».

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Шанувальники дружно підтримали артистку.

«Люблю пісні Пугачової. Краще поки нікого немає», «Я вже не можу відрізнити, де Христина, де Алла, тільки впізнаю по зросту», «Красива і стильна», «Здалося, Христина співає!» — пишуть у коментарях.

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Також нещодавно Алла Пугачова показала й свого сина, 11-річного Гаррі.



На знімку хлопчик позує на природі поряд з чоловіком, який тримає у руках невелику рибу. Хлопчик був у чорній футболці, кепці та великих сонцезахисних окулярах.

«Тату! Я ось таку рибу впіймав сьогодні. Велику-велику», — жартома підписала знімок Пугачова.

Співачка не розповіла, де і коли було зроблено кадр. Невідомо, чи була вона поруч у той момент.

Першим допис «лайкнув» тато хлопчика, гуморист Максим Галкін.

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Також дуже добре поставились до допису Пугачової інші читачі.

«Який Гаррі став вже дорослий», «Щастя та добробуту вам, Алло Борисівно», «Яке чудове сімейство», — пишуть коментатори.

А Максим Галкін нещодавно продемонстрував, що він робить у хвилини депресії.

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