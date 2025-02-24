Співачці Аллі Пугачовій росіяни хотіли «залити рот смолою» та «відірвати язика»: в чому справа

Алла Пугачова неодноразово опинялася в центрі різних скандалів, у порівнянні з якими погрози «висадити в повітря» її замок в селі Грязь здаються «дитячими забавками» та жартами.



Про це пише одне з найбільш одіозних російських пропагандистських видань.

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Через скандал Пугачову тоді навіть перестали показувати по телебаченню, її пісні виключили з радіоефіру, а розгнівані громадяни пропонували у своїх листах майбутній Примадонні «відірвати язик» та «залити рот смолою».

Йдеться про скандал, який стався ще за часів СРСР у готелі «Прибалтійський» у місті Ленінград.

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Двадцять четвертого серпня 1987 року Пугачова приїхала на гастролі до північної столиці. Після прибуття співачка вирушила заселятися до «Прибалтійської», адже за день до поїздки адміністратор Пугачової Олег Непомнящий забронював для неї номер класу люкс «10000».

Слід зазначити, що номер «10000» у готелі «Прибалтійська» був культовим для Пугачової, вона часто в ньому зупинялася раніше.

Втім, номер з незрозумілих причин виявився зайнятим, і співробітники готелю запропонували Аллі Борисівні аналогічний люкс під номером «12000».

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Пугачову відмова не влаштувала, і вона почала вимагати надати їй улюблений номер «10000». Адміністратор готелю була змушена покликати головного адміністратора Ніну Байкову.

Байкова стала зневажливо висловлюватись про Пугачову і заявила, що номер «10000» вона не отримає. Розмова швидко перейшла на підвищені тони. За словами Байкової, Пугачова не надто вибирала висловлювання, вживала недобрі слова і навіть назвала її прислугою (в ті часи досить образливе слово).

Увечері того ж дня до номера Пугачової прийшов співробітник 64-го відділення Кіровського РУВС у Ленінграді з проханням дати свідчення.

Вже 26 серпня про скандал вперше повідомила газета «Ленінградська правда», де було опубліковано статтю Ніни Байкової «Зіткнулися із „зіркою“». Наступними днями тему підхопили й інші ленінградські газети: «Вечірній Ленінград», «Зміна».

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«Вісті» опублікували статтю Володимира Надєїна «Поставимо „зірку“ на місце?», яка підлила масла у вогонь. Там завуальовано повідомлялося що Пугачова має автомобіль за величезну на ті часи в СРСР суму 100 тисяч рублів (середня зарплата у СРСР тоді була 200−300 рублів).

«Один товариш мені сьогодні сказав, що Алла Пугачова купила автомашину за 100 тис. руб. Я цьому не повірив, чи не може бути такої ціни. Але хай там як, за свій вчинок вона має бути суворо покарана. Не за те ми воювали, кров проливали (я тричі поранений), щоб така, як Пугачова, дискредитувала нашу країну і глузувала з наших почуттів», — йшлося в одному з листів.

«Це горе-співачка без дару, без голосу. Хіба можна її порівняти з Ганною Герман, Зикиною, Шульженко, Толкуновою, Орловою та багатьма іншими гарними співачками? У неї немає нашого російського радянського виступу». «У пісні Пугачової немає ні щирості, ні доброти», — писали «читачі» до редакції.

Тобто, це була добре зрежисоване цькування співачки.

Втім, знайшлися й ті, хто заступився за Пугачову, їхні думки так само є в тій самій статті, хоча їх було набагато менше.

Відгук Андрія Євсєєнка з Таллінна: «Алла Пугачова — приваблива й на диво музична актриса. Ті чутки, які роздмухують про неї, — просто жах».

У результаті хмари над Пугачовою стали згущатися. Дійшло до того, що кілька останніх місяців 1987 року її не показували по телебаченню, а пісні не крутили по радіо.

Здавалося, все йшло до того, що зірка Алли Борисівни могла закотитись. Але тут втрутився могутній покровитель.

За артистку заступився «батько перебудови», член Політбюро, секретар ЦК КПРС Олександр Яковлєв, який входив у близьке коло Михайла Горбачова, був одним з головних його радників і мав на той час величезну політичну вагу.

«Я тоді розлютився здорово, — цитують його слова в одній з книг. — Пугачову мені стало просто по-людськи шкода. Я телефонував до Ленінграда, соромив людей. Я пояснював їм, що мені все одно — лаялася вона там або, може, билася — але так цькувати не можна. За моєю ініціативою тоді почали з'являтися відповіді в газетах».

Поступово почали з'являтися статті на підтримку Пугачової: були пом'якшувальні публікації в газетах «Радянська культура», «Аргументи та факти» та інших. Скандал вщух, і артистку знову почали показувати на телеекранах.

Тому пройшовши таке «загартування» радянських часів, співачка навряд чи буде зважати на загрози нинішніх хейтерів. І, певно, досить легко «розрулить» непорозуміння між своїми онуками Дені Байсаровим та Микитою Пресняковим.

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