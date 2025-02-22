Розчулив навіть Аллу Пугачову: Максим Галкін розповів, що робить у хвилини депресії

Поки хейтери Алли Пугачової переживають через те, що їм навряд чи дозволять висадити в повітря замок у селі Грязь, чоловік Примадонни Максим Галкін вирішив «втішити» недоброзичливців порадами про те, як підняти настрій у моменти смутку.



Певно, він знає, що будь-який його пост у соціальній мережі діє на заздрісників як червона ганчірка на бика, і тільки дужче їх злить.

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Тому Максим Олександрович розмістив ролик, в якому виконав пісню грузинською мовою.

«Якщо у вас поганий настрій зранку і ви не знаєте, що із цим робити, — а жити потрібно бадьоро, правильно? — тоді рекомендую: співайте грузинські пісні, які знаєте. А якщо до грузинських пісень у вас є гарне вино червоне і бокал — то це комбо», — поділився шоумен.

Також чоловік Примадонни додав, шо однією з найулюбленіших грузинських пісень є «Соловей» грузинського співака Отара Рамішвілі.

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«Завжди співаю, коли хочу, щоб радість була на душі!» — розповів артист.

В коментарях підписники похвалили виконання пісні, зазначивши, що співає Галкін майже без акценту — наче жив з дитинства у Тбілісі. А дружина гумориста Алла Пугачова навіть розчулилась.

«Ти ж мій коханий!» — написала вона в коментарях.

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Нагадаємо, раніше російський продюсер здивував заявою про те, що репер Потап начебто шукає прихильності Алли Пугачової.

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