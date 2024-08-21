Віцечемпіонка світу з біатлону оголосила про вагітність (фото)

Дворазова віцечемпіонка світу, відома німецька біатлоністка Яніна Хеттіх-Вальц повідомила у соцмережах про те, що чекає на дитину. Раніше біатлоніст збірної України зіграв весілля із сестрою Дмитра Підручного.

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«Починається нова пригода. Ми неймовірно щасливі. Наступного сезону ми знову побачимося на біатлонних стадіонах», — написала 28-річна Яніна Хеттіх-Вальц у Instagram під фотографією з чоловіком, на якій вона тримає в руці ультразвукове зображення.

Зазначимо, що Яніна Хеттіх одружилася з Саймоном Вальцем у березні 2022 року і з того часу виступає під подвійним прізвищем.

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Зрозуміло, що наступний сезон біатлоністка пропустить, але вона має намір після народження дитини потрапити до складу команди на Олімпійські ігри-2026 у Кортіна д'Ампеццо (Італія).

Нагадаємо, що минулий сезон Хеттіх-Вальц завершила на 10-му місці в загальному заліку Кубка світу, а також здобула дві медалі ЧС-2024 у Нове Место: «срібло» в індивідуальних перегонах і «бронзу» — в естафеті.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наймолодший в історії біатлону олімпійський чемпіон вперше став батьком.

Фото Instagram

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