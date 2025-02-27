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Гроші

Штраф у 240 тисяч гривень для ФОПів: за що його можна отримати в березні

14:23 27 лютого 2025
Штрафи ФОП. Фото з сайту https://porady.org.ua/

Січень уже встановив новий антирекорд, за якого кількість закритих ФОПів майже втричі перевищила кількість відкритих. Однак березень може стати рекордним за кількістю зібраних штрафів з підприємців, адже їхній максимальний розмір становитиме 240 тисяч гривень.

За даними ЗМІ, розміри фінансового стягнення залежать від виду порушення та частоти його вчинення за рік. У разі повторного притягнення до відповідальності за аналогічний вчинок сума штрафу сильно зростає, загалом же сума штрафу становитиме від 1700 до 240 тисяч гривень.

Фінансові стягнення можна отримати за:

  • відсутність у магазині/точці продажу безготівкового розрахунку (POS-терміналу) — від 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафу від Держпродспоживслужби;
  • ігнорування запиту податкової (ненадання відповіді або документів) — 8 000 грн, тобто одна мінімальна зарплата станом на 1 січня;
  • недотримання вимог щодо працевлаштування — від 8 500 до 34 000 грн;
  • ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП — від 17 000 до 85 000 грн;
  • неоформлення найманих працівників — від 80 000 до 240 000 грн за кожного співробітника (сума залежить від частоти вчинення порушення);
  • недопуск інспектора праці до перевірки — 128 000 грн;
  • видача фіскальних чеків старої форми — 100% суми, зазначеної в документі (нова форма чека набуде чинності з 1 березня);
  • відсутність реєстратора розрахункових операцій — 100% вартості проданих без РРО товарів (150% у разі повторного порушення).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про небезпеку припинення роботи всіх АЗС країни через зміни в правилах оформлення фіскальних чеків.

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