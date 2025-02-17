У ФОПів новий рекорд: що сталося у січні 2025 року

Уже з 20 лютого українські ФОПи звітуватимуть про свою діяльність по-новому. Водночас, як показав січень, в Україні спостерігається тенденція на закриття ФОПів, а не їхнє відкриття — у першому місяці 2025 року закритих ФОПів виявилося майже в 3 рази більше, ніж відкритих.

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Як зазначають аналітики інформаційно-аналітичного сервісу YouControl, у січні 2025 року припинення діяльності ФОПів (59,4 тис.) майже втричі перевищило нові реєстрації (21,4 тис.). Це найбільший розрив між відкриттями і закриттями за останній рік. Чистий відтік становив 38 тис. підприємців.

Очевидно, що результатом подібного сплеску закриттів у січні стало тимчасове призупинення роботи ЄДР з 19.01.2024 по 08.01.2025 включно. Однак скоротилася і кількість реєстрацій. Так, у січні 2025 року було зареєстровано на 15% менше ФОП, ніж у січні 2024 року.

За даними YouControl, у 2024-му році закритих ФОПів виявилося на 13 105 більше, ніж відкритих, а причинами стали такі:

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реалізувався відкладений попит на закриття бізнесу, що стримувався в перший рік повномасштабної війни, і цей процес посилили міграційні та мобілізаційні чинники;

значний вплив справили зміни в податковому законодавстві, зокрема обов'язкова сплата ЄСВ з 2025 року, що зробило невигідним утримання «заморожених ФОП» без регулярних доходів;

воєнні умови не сприяють розвитку малого бізнесу, що змушує багатьох підприємців припиняти діяльність. Окрему роль зіграла боротьба з тіньовими схемами, що скоротило кількість фіктивних ФОП і спричинило їхнє масове закриття.

Як писали «ФАКТИ», у 2024-му році всього закрилося 210 тисяч ФОПів, що є антирекордом за останні 5 років.

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