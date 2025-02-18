З 1 березня на Україну чекає паливний колапс через припинення роботи АЗС? Що кажуть експерти

Окрім проблеми цін на українських АЗС, які попри падіння світових цін на нафту не знижуються, вже з березня українські водії можуть отримати справжній паливний колапс. Це може статися через проблеми з оплатою пального через каси за новими формами.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, до 1 березня діє стара форма для фіскальних чеків, що видаються через РРО (реєстратори розрахункових операцій або, простіше кажучи, каси), а нова форма не була затверджена Мінфіном і Державною податковою службою.

«Зазначаю, що на АЗС дозволено використовувати виключно традиційні (апаратні) РРО, тож із 1 березня АЗС повинні або припинити продавати пальне і закритися, або працюватимуть із порушенням закону й отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального», — наголосила політик.

Водночас експерт ринку пального, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн вважає, що паливного колапсу і припинення роботи АЗС з 1 березня не станеться. За його словами, пропоновані зміни не є радикальними і включають зміни в деяких параметрах чека.

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«Я думаю, якщо вони (Мінфін і ДПС) критично не встигають з ухваленням, вони можуть відтермінувати набуття чинності цього документа. Коли він буде готовий, його перенесуть на кілька тижнів або місяців, але це вже проблеми Мінфіну. Я впевнений, що ніхто не припинить відпуск пального і всі працюватимуть як працюють — критичних змін у новій формі немає», — заявив експерт в ефірі «Ранок.LIVE».

Тим часом через похолодання українські водії опинилися перед загрозою замерзання дизельного палива в баках.

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