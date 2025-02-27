Саме через НАТО почалася війна в Україні: Трамп оскандалився новою заявою

Журналісти запитали у президента США Дональда Трампа про те, як це — вести переговори з володимиром путіним.

«Він дуже розумний хлопець, він дуже хитра людина, — відповів він, пише Sky News. - Я мав справу з дуже поганими людьми, але скажу вам, що в цьому випадку, на мою думку, він не мав наміру врегулювати цю війну. Я думаю, що він хотів отримати все це, коли мене обрали, ми говорили з ним про це, і я думаю, що ми укладемо угоду».

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Трамп додав, що якби його не обрали, «то путін просто продовжив би йти Україною».

«За певний період часу багато людей було б вбито. Щодо НАТО, можете забути про це. Це, мабуть, і є причиною того, що все це почалося», — зазначив президент США.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на думку психологині Олени Шершньової, Трамп має спільні риси з путіним.

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