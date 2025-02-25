Трамп кинув росії рятівне коло: західні експерти про подарунок москві від США

Перегріта економіка росії стоїть на порозі серйозного охолодження, оскільки величезні фіскальні стимули, стрімке зростання процентних ставок, висока інфляція та західні санкції беруть своє. Але після трьох років війни Вашингтон просто кинув москві рятівне коло.

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Президент США Дональд Трамп наполягає на швидкій угоді для припинення війни в Україні, стурбувавши європейських союзників Вашингтона тим, що виключив їх і Україну з початкових переговорів з росією та звинуватив Україну в російському вторгненні. Це є політичним подарунком для москви, який може принести й значні економічні вигоди, пише Reuters.

росія може або припинити збільшувати військові витрати, або зберегти їх і заплатити за це роками високої інфляції та падіння рівня життя, які несуть політичні ризики. Хоча державні витрати зазвичай стимулюють зростання, невідновлювальні витрати на ракети за рахунок цивільних секторів призвели до перегрівання економіки до такої міри, що відсоткові ставки на рівні 21% сповільнюють корпоративні інвестиції, а інфляцію не вдається приборкати.

Як йдеться у статті, з економічних причин росія зацікавлена в переговорах щодо дипломатичного завершення війни. Це дозволить уникнути подальшого збільшення перерозподілу обмежених ресурсів на непродуктивні цілі. Це єдиний спосіб уникнути стагфляції.

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«Росіяни не захочуть припинити витрати на виробництво озброєнь за одну ніч, боячись викликати рецесію, а також тому, що їм потрібно відновити армію, — сказав Олександр Коляндр, дослідник Центру аналізу європейської політики. - Але якщо звільнити частину солдатів, це трохи зніме тиск з ринку праці».

Зниження цін на нафту, бюджетні обмеження та зростання безнадійних корпоративних боргів є одними з головних економічних ризиків, з якими стикається росія. Про це свідчать внутрішні документи, з якими ознайомилося агентство Reuters. А Трамп, хоча й іде на поступки щодо України, пригрозив додатковими санкціями, якщо мирна угода не буде укладена.

«США мають значні важелі впливу на економіку, і саме тому росіяни з радістю йдуть назустріч, — сказав агентству Reuters Кріс Віфер, виконавчий директор Macro-Advisory Ltd. — Сполучені Штати кажуть: «Ми можемо послабити санкції, якщо ви будете співпрацювати, але якщо ви цього не зробите, ми можемо зробити все набагато гірше».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євросоюз схвалив 16-й пакет санкцій проти росії, вдаривши по тіньовому флоту та «гаманцям» путіна.

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