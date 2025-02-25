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Політика

Має спільні риси з путіним: експертка про те, чому Трамп назвав Зеленського диктатором

14:24 25 лютого 2025
Зеленський та Трамп

Нещодавно Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором. В такий спосіб він намагався «полегшити свою психіку», вважає психологиня Олена Шершньова.

«Трамп має спільні риси з путіним. Інші ж дивні заяви президента США свідчать про його нарцисичність та певну політичну риторику, — каже вона. — Люди схильні свої риси транслювати на інших, приписувати іншим. Від цього їхній психіці легше, вони скидають це з себе, звинувативши у цьому іншого».

Те, що Трамп не назвав диктатором путіна, свідчить про те, що він вбачає щось спільне із главою кремля.

«Якби президент США закинув це звинувачення путіну, відчув би, що вони в одній зв'язці. Тому обрав Зеленського, з яким він не бачить нічого спільного», — вважає психологиня.

На думку Шершньової, президент США є нарцисичною людиною, любить вражати своєю величчю, успіхом та масштабністю.

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«Їм важливо самоствердитись і почути, що вони молодці», — каже психологиня.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що американці відповіли, кого вважають диктатором. За опитуваннями, Трамп у цьому вдвічі обігнав Зеленського.

Читайте також: Він зробив, як Черчилль: міністр оборони Британії відповів на закиди Трампа в бік Зеленського

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