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Спорт

Відома бобслеїстка втратила частину пальця перед чемпіонатом світу (фото, відео)

16:07 27 лютого 2025
Лінда Вайжевські

Відома польська бобслеїстка Лінда Вайжевські не виступить на чемпіонаті світу в Лейк-Плесіді з 6 по 16 березня через травму, яку вона отримала на тренуванні. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Instagram. Раніше віцечемпіон Олімпійських ігор ампутував палець заради участі в Олімпіаді в Парижі.

«Чемпіонат світу для мене щойно закінчився, — написала Лінда Вайжевські. — Після першого дня, перших трьох заїздів на цій трасі я була рада, що взагалі дісталася фінішу. На жаль, це був і перший, і останній день для мене тут, у Лейк-Плесіді.

Одна мить неуважності, одне неправильне рішення — і я назавжди втратила частину безіменного пальця на лівій руці.

Сезон для мене завершився так, як я ніколи не могла чекати. Тепер місячна пауза, щоб розібратися з усім у своїй голові.

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Сподіваюся, скоро повернуся до тренувань, щоб підготуватися до наступного олімпійського сезону".

Зазначимо, що 25-річна Лінда Вайжевські — бронзова призерка юніорських чемпіонатів світу та Європи.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 270-кілограмова штанга вбила спортсменку в Індії.

Фото Instagram

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