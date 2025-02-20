270-кілограмова штанга вбила спортсменку: момент трагедії потрапив на відео

Трагедія сталася в одному із спортзалів Індії — важка штанга вбила 17-річну чемпіонку країни з пауерліфтингу серед юніорів Яштіку Ачар'ю, повідомляє АВР. Раніше українська чемпіонка Паралімпіади-2020 та рекордсменка світу з пауерліфтингу розбилася у смертельній ДТП.

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Біда трапилася під час тренування, коли 270-кілограмовий снаряд зісковзнув, упав на спортсменку та зламав їй шию. Яштіку терміново доправили до лікарні, але лікарі констатували її смерть. Тренер, який намагався допомогти підопічній утримати штангу, зазнав незначних травм. Жахливі кадри…

За іронією долі, в день трагедії родина Ачар'ї гуляла на весіллі, на яке було запрошено й саму Яштіку. Але дівчина не змогла піти на урочистість — у неї було тренування.

Додамо, що Яштіка Ачар'я здобула золоту медаль на національному чемпіонаті з жиму лежачи в Гоа у жовтні минулого року у категорії юніорів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазового чемпіона світу з пауерліфтингу знайдено мертвим у його будинку під москвою.

Фото із соцмереж

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