Віцечемпіон Олімпійських ігор ампутував палець заради участі в Олімпіаді у Парижі (фото)

Срібний призер Олімпіади в Токіо, гравець збірної Австралії з хокею на траві Метт Доусон зважився на ампутацію заради участі в Іграх-2024 у Парижі, повідомляє 7News. Раніше американський фрістайліст виграв олімпійську медаль після 30 переломів черепа.

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Як виявилося, нещодавно 30-річний спортсмен зламав безіменний палець на правій руці і міг пропустити свої треті ОІ через травму. Однак, щоб не носити гіпс, Доусон дав добро на ампутацію верхньої фаланги пальця.

«Порадившись із дружиною, я ухвалив виважене рішення разом із пластичним хірургом не лише заради можливості зіграти в Парижі, а й для подальшого життя. Найкращим варіантом для мене було видалити верхню частину пальця. Думаю, що це захопливий виклик. Сподіваюся, мені не знадобиться занадто багато часу, щоб повернути форму, — заявив Метт Доусон.

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Головний тренер збірної Австралії Колін Бетч назвав рішення свого підопічного неймовірним виявом самовідданості.

«Доусон вже повернувся до тренувань, — зазначив фахівець. — Він встановив високу планку для тих, хто отримає перелом пальця в майбутньому, але Метт заслуговує на високу оцінку: він прийняв це рішення і налаштований грати в Парижі».

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До речі, Доусону не звикати зіштовхуватися з серйозними травмами. Досить відзначити, що шість років тому австралієць ледь не втратив око після удару хокейною ключкою.

Додамо, що свій перший матч на Олімпійських іграх у Парижі збірна Австралії, у складі якої Метт Доусон зіграв 112 поєдинків, проведе 27 липня.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що однорукий син ексфутболіста «Челсі» побив суперника в поєдинку з тайського боксу.

Фото 7news.com.au

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