Вчергове в гонитві за хайпом, кількістю підписників і переглядів горе-тіктокери створюють фейк, який, не маючи нічого спільного з реальним станом речей, викликає чималий резонанс у суспільстві. Днями у TikTok (цей сервіс, до речі, в США офіційно визнано загрозою національній безпеці) з'явилося вірусне відео про нібито небезпечну сіль на поличках усіх вітчизняних супермаркетів, включно з найбільшою українською мережею «АТБ».

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У відео, яке спровокувало хвилю дискусій у соцмережах, йдеться про те, що сіль містить харчову добавку Е536, а цей елемент нібито може спричинити певні негативні наслідки для здоров'я.

Аби розібратися у ситуації, ресурс Іnformator.ua провів власне журналістське розслідування, ознайомився з нормативними документами, постановами МОЗ України, а також звернувся за офіційним коментарем до компанії «АТБ» і дійшов логічного висновку — «зрада скасовується».

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Харчова добавка Е536 (фероціанід калію) потрібна для запобігання комкуванню продукту. Причому вона не є новою, вже більше тридцяти років використовується не тільки під час виробництва кухонної солі, але й під час виготовлення багатьох інших харчових продуктів: вина, ковбасних виробів, приправ тощо.

Ця добавка не загрожує здоров’ю людини та дозволена для використання у кухонній солі європейськими й українськими нормативними документами. Причому фактичний рівень її вмісту у товарі «Сіль кухонна мелена Помел № 1» ТМ «Розумний вибір» значно менший за офіційно дозволений, а саме менше ніж 10 мг/кг (0,001%), що підтверджується специфікаціями якості виробників. Стандарт Європейського Союзу «Про харчові добавки» допускає у два рази більше — до 20 мг/кг (0,002%).

Ретельно вивчивши всі документи, журналісти-розслідувачі дійшли висновку — повідомлення про нібито небезпеку вживання такої солі є фейком.

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Зі свого боку компанія «АТБ-Маркет» зазначила, що всі закордонні постачальники солі до магазинів найбільшої української торговельної мережі (станом на поточний час — це понад 1250 магазинів) є перевіреними, неухильно дотримуються стандартів харчової безпеки та мають відповідні сертифікати якості.

«Основними постачальниками солі на ринок України є виробники з Єгипту, Польщі, Туреччини та Німеччини. „АТБ“, як і всі інші ритейлери країни, працює з ними з 2022 року після закриття провідного вітчизняного підприємства з видобутку солі „Артемсіль“. Вся продукція, що потрапляє на полиці магазинів ТОВ „АТБ-Маркет“, перевіряється на відповідність вимогам чинного законодавства України за показниками якості та безпечності», — зауважили представники «АТБ».

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