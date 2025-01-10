Як вітчизняний торговельний бізнес пережив третій рік війни

Для добре знайомої кожному українцю корпорації «АТБ» минулий рік став не тільки виснажливим марафоном, але й часом відновлення магазинів, підтримки ЗСУ, безпрецедентних викликів, диджитал-рішень і нових соціально значущих проєктів.

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У різних куточках країни перших покупців прийняли 47 нових магазинів (загальна кількість супермаркетів наразі — 1 257), а ще одинадцять було модернізовано.

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У результаті створено понад 3,5 тисячі нових робочих місць і значно збільшено обсяг сплати податків і зборів. До бюджетів усіх рівнів протягом 2024-го підприємствами «АТБ» сплачено 30,7 млрд грн (ця сума попередня, остаточний показник стане відомий наприкінці січня). Товарообіг роздрібної мережі «АТБ», за попередніми підрахунками, становив 248,3 млрд грн, на 15% перевищивши показники попереднього року.

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​Саме у 2024-му сума благодійної допомоги від «АТБ» українським захисникам перетнула історичну позначку 2 млрд грн. Такі дані наведено на сторінці генерального директора та голови Ради директорів корпорації «АТБ» Бориса Маркова у Facebook.

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Завдяки благодійним ініціативам «АТБ» Сили оборони отримали вже більш як тисячу одиниць новенької спецтехніки, а також не меншу кількість незамінних в умовах сучасної війни дронів.

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І це ще далеко не все. Понад 4,5 тис. працівників «АТБ» стали на захист країни — добровільно долучилися до лав ЗСУ, Нацгвардії та Сил ТрО.

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Відповіддю на виклики часу стало обладнання магазинів мережі альтернативними джерелами електроенергії — потужними генераторами (охоплено 98% мережі) та сонячними панелями. Комплекти для встановлення сонячних енергоустановок в приватних домогосподарствах (панелі, інвертори тощо) навіть з'явилися у продажу зі значними знижками.

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Також протягом року було впроваджено чимало диджитал-рішень. Це оновлений мобільний застосунок «АТБ 2.0», який фактично створив зручну екосистему із корисними сервісами, вже має понад мільйон завантажень. Почали працювати сервіси «Е-чек» та «Гаманець „АТБ“».

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Наприкінці року відбулася значуща подія в історії «АТБ» — запуск нової власної торгової марки «День у День». Це гарантовано якісна та доступна продукція (у ціновому сегменті між найбільш економним варіантом ТМ «Розумний вибір» і середнім сегментом «Своя лінія»), яка охоплює практично всі категорії товарів (фреш, фуд, нон-фуд).

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Як бачимо, рік видався вкрай непростий, проте достатньо насичений на здобутки та сповнений надії на мирне майбутнє.

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Раніше повідомлялося, що «АТБ» та «Райффайзен Банк» передали найсучасніше медобладнання центру хірургії ускладнень лікарні ім. Мечникова.

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