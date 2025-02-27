Нардепка розповіла, як під «дахом» Ради з України масово вивозили ухилянтів

В Україні, де триває загальна мобілізація, набули поширення ухилянтські схеми, до яких причетні народні депутати. Про це розповіла на брифінгу народний депутат України Соломія Бобровська, інформує УНІАН.

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За її словами, зміни, які ініціює Міністерство культури та стратегічних комунікацій, будуть логічними, щоб запобігти незаконному виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку.

«Якщо кількість тих, хто виїжджає і не повертається, перевищує 30−40%, то тоді це логічне рішення. Бо інакше це корупційна складова, яка грає на руку ухилянтам», — наголосила нардепка.

Бобровська додала, що різні ухилянтські схеми задіяні не тільки у сфері культури.

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«У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Як виявилося, мої колеги вивозили десятками тих людей», — розповіла вона.

Як писали «ФАКТИ», Кабінет міністрів вніс відповідні зміни у Правила перетину держкордону. Тепер чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, від 27 лютого перетинатимуть кордон на загальних підставах.

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