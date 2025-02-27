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Суспільство та люди

Нардепка розповіла, як під «дахом» Ради з України масово вивозили ухилянтів

20:32 27 лютого 2025
Нардеп Соломія Бобровська розповіла, як її колеги десятками вивозили ухилянтів

В Україні, де триває загальна мобілізація, набули поширення ухилянтські схеми, до яких причетні народні депутати. Про це розповіла на брифінгу народний депутат України Соломія Бобровська, інформує УНІАН.

За її словами, зміни, які ініціює Міністерство культури та стратегічних комунікацій, будуть логічними, щоб запобігти незаконному виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку.

«Якщо кількість тих, хто виїжджає і не повертається, перевищує 30−40%, то тоді це логічне рішення. Бо інакше це корупційна складова, яка грає на руку ухилянтам», — наголосила нардепка.

Бобровська додала, що різні ухилянтські схеми задіяні не тільки у сфері культури.

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«У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Як виявилося, мої колеги вивозили десятками тих людей», — розповіла вона.

Як писали «ФАКТИ», Кабінет міністрів вніс відповідні зміни у Правила перетину держкордону. Тепер чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, від 27 лютого перетинатимуть кордон на загальних підставах.

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