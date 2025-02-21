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Суспільство та люди

В Україні змінюють критерії «критичності» для підприємств, які бронюють працівників від мобілізації: що важливо знати

14:48 21 лютого 2025
В Україні змінять критерії критичності для підприємств&nbsp;— Мобілізація в Україні

В Україні, де триває загальна мобілізація, з 1 березня зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників під час мобілізації. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Так, компанія може отримати відповідний статус, якщо відповідає щонайменше трьом із таких вимог:

- сплата податків і зборів — не менше 1,5 млн євро за звітний рік;
- надходження в іноземній валюті — від 32 млн євро на рік;
- стратегічне значення для держави або виконання мобілізаційних завдань;
- відсутність заборгованості перед бюджетом;
- кількість працівників — не менше 250 осіб;
- середня зарплата — не нижча за середню в регіоні за попередній квартал.

Зазначимо, що для деяких компаній може бути достатньо відповідати лише двом критеріям. Ці компанії включають:

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- підприємства паливно-енергетичного комплексу;
- державні підприємства пробірного контролю;
- підприємства, які надають послуги та виконують роботи, пов’язані з використанням і комплексним утриманням майна органів державної влади;
- підприємства державної або комунальної форми власності, які здійснюють діяльність у сферах охорони здоров’я, ветеринарії, освіти і науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, житлово-комунального господарства;
- лінійні аудіовізуальні засоби масової інформації та їх філії, які здійснюють ефірне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, зміст якого переважно складається з інформації чи інформаційно-аналітичних програм, або які залучені до системи оповіщення;
- державні та комунальні заклади культури.

Також незалежно від вищезазначених критеріїв українське законодавство відносить до критичних підприємств: спеціалізовані установи ООН; іноземні дипломатичні установи в Україні; представництва донорських організацій; виконавці проектів міжнародної технічної допомоги; представництва міжнародних організацій; міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів згідно з переліком, затвердженим Міністерством закордонних справ України або Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Як писали «ФАКТИ», в Україні частину медиків «розбронюють» та мобілізують на один рік.

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