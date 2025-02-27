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Суспільство та люди

Мінкульт більше не допомагатиме діячам культури та журналістам виїжджати з України

12:46 27 лютого 2025
Мінкульт призупинив видачу листів сприяння виїзду з України. Фото з відкритих джерел

З понеділка, 3 березня, Міністерство культури та стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що деякі діячі, скориставшись таким листом, виїзжали та не поверталися в Україну. Зокрема, так було з коміком Андрієм Щеголем.

В Міністерстві зазначають, що видачу листів призуепинено до «нормативно-правового врегулювання цього питання». Адже числені випадки виїзду та не повернення, як стверджують в МКСК, сталися «через прогалини в національному законодавстві». Ініціативи щодо мінімізації таких випадків подавалися ще наприкінці 2022 року, але й досі питання залишається неврегульованим.

Восени минулого року міністр Микола Точицький заявляв, що кожний п'ятий військовозобов'язаний, на ім'я якого міністерство видавало відпвідний лист, не повернувся в Україну.

До речі, після випадків неповернення в міністерстві посилювали вимоги до діячів культури, деякі з яких не змогли виїхати за кордон. Так сталося зі співаком KHAYAT (Андрій Хайат), який разом з Alyosha та Melovin мав виступити у Манчестері на вечірці, присвяченій пісенному конкурсу «Євробачення-23», але отримав відмову. До речі, на подібні проблеми тоді скаржився й гурт TVORCHI, який мав представляти Україну на пісенному конкурсі.

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Фото з відкритих джерел

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