На загальних підставах: Кабмін змінив правила перетину кордону волонтерами

В Україні, де триває загальна мобілізація, чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, від 27 лютого перетинатимуть кордон на загальних підставах. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни у Правила перетину держкордону, інформує «Українська правда».

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«Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах», — повідомили в Державній прикордонній службі України.

Так, відповідні зміни внесені у Постанову КМУ від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».

Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко, раніше чоловіки, які виїжджали за кордон по гуманітарні та медичні вантажі, мали бути внесені у систему «Шлях».

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«Відсьогодні ця норма більше не діє. Відтепер чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, мають відповідати загальним умовам перетину кордону. Тобто можуть перетнути кордон ті, хто виключений з військового обліку, має 3 дітей, або інші правові підстави для перетину кордону», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», з 3 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що деякі діячі, скориставшись таким листом, виїзжали та не поверталися в Україну.

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