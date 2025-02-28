Ворог знову вночі атакував мирні міста України: є влучання та постраждалі

В ніч на 28 лютого російські терористи знов запустили по Україні «шахеди». Повітряна тривога лунала на сході, півдні, в центрі та на півночі.

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В командуванні Повітряних сил повідомили, що противник атакував 208 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО знищила 107 дронів, ще 97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

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Під удар потрапила Харківщина. Там ворог завдав масованого удару по енергосистемі, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Шпиталізований до медичної установи.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що по місту було чотири прильоти — у Шевченківському та Київському районах.

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За попередньою інформацією, є двоє постраждалих у результаті прильоту по багатоповерхівці у Київському районі, повідомив він.

На початку першої ночі росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок падіння уламків БПЛА на території виробничого підприємства виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Вогнем повністю знищено вантажний фургон. Крім того, пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон. Постраждалих немає, повідомив керівник області Віталій Кім.

На Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Зокрема, пошкодили 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, сільгосппідприємство та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення, зазначив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, агресор продовжував бити по Нікопольщині. Застосував дрон-камікадзе та скинув боєприпаси з БпЛА. Потерпали Покровська і Марганецька громади. Пошкоджена інфраструктура.

Потім він уточнив, що через вечірню атаку БПЛА на Покровську громаду зайнявся мікроавтобус. Рятувальники пожежу загасили. Понівечене й приватне підприємство.

Вранці окупанти поцілили по Новопавлівській громаді Синельниківського району КАБом.

На Запоріжжі від ворожої атаки БпЛА постраждала 82-річна жінка, їй знадобилася допомога медиків.

5 приватних будинків та 3 багатоповерхівки пошкоджені внаслідок атаки, зазначив керівник ОВА Іван Федоров.

Пожежа знищила три квартири в багатоповерхівці, в під'їзді відключене газо- та електропостачання.

«Комунальні служби міста ліквідовують наслідки аварії — вже закриті вікна в трьох багатоквартирних будинках та в трьох будинках приватного сектору», — йдеться у повідомленні.

У Сумах п'ять прильотів «шахедів», повідомили у Сумській МВА. Є пошкодження чотирьох будинків. Відомо про одного потерпілого.

За 27 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Торському. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

Вранці в «Укренерго» повідомили, що в окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Зокрема йдеться про Дніпропетровську та Донецьку області.

За даними Генштаба ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень, противник завдав 69 авіаційних ударів із застосуванням 87 КАБ, понад 1050 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш ніж 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого росіяни застосували проти України 166 баражуючих боєприпасів. Сили ППО знищили 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 72 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки найбільше постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

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