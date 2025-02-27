За ніч захисники України «відмінусували» понад 160 дронів ворога

Під час чергової «шахедної» атаки у ніч проти 27 лютого, яка розпочалася увечорі напередодні, росіяни застосували 166 баражуючих боєприпасів.

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Ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, за даними командування ПС ЗСУ, запускалися із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 72 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

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Так, в Київській ОВА повідомили, що тривога в регіоні тривала майже 7 годин: «Постраждалих серед населення немає. Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області».

В Бориспільському районі виникла пожежа на промисловому підприємстві — загорання ліквідовано. Пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі.

Рятувальники загасили пожежу в Бориспільскому районі. Фото ДСНС

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Під час атки дронів-камікадзе зафіксовані пошкодження об'єктів в трьох районах Київщини. Фото ДСНС

В Броварському районі пошкоджені два приватних будинки, а в Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована.

А на Сумщині, за повідомленнями ОВА, в Липоводолинській громаді внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено приватний будинок. Загалом вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області — зафіксовано 12 вибухів.

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Нагадаємо, що у ніч проти 26 лютого під Києвом загинули журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик — авторка і ведуча проєкту «Нація непереможних», а також її чоловік — відомий хірург Павло Іванчов. В їхній будинок поцілив «шахед» — вибух стався прямо в спальні. Сусіди намагалися врятували подружжя, але вогонь дуже швидко розповсюджувався.

Фото ДСНС

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