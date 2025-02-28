На фронті загинув Василь Ратушний, брат відомого активіста Романа Ратушного

На фронті загинув Василь Ратушний — старший син письменниці Світлани Поваляєвої та Тараса Ратушного, брат відомого активіста Романа Ратушного, який поліг на полі бою у червні 2022 року.

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Про це повідомила мама бійця Світлана Поваляєва вночі 28 лютого.



«Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя», — написала вона.

За її словами, Василь загинув 27 лютого.

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«Птах Каштан. Василь Ратушний. На щиті», — написав батько Тарас Ратушний.

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Василь Ратушний був учасником Революції Гідності, воював в АТО. Він був менш публічним, ніж молодший брат Роман, та не був активним у соцмережах.

Після революції Гідності 18-річний Василь Ратушний пішов добровольцем на передову, писало раніше видання The Washington Post у статті про Романа Ратушного.

Зазначимо, що Роман Ратушний — голова громадської організації «Захистимо Протасів яр» і розвідник 93 ОМБр «Холодний яр» загинув 9 червня 2022 року у бою з російськими окупантами під Ізюмом на Харківщині.

Нагадаємо, 26 лютого у Києві попрощалися з журналістом та воїном Ярославом Шапочкою («Брилем»), активним учасником Помаранчевого Майдану і Революції Гідності, добровольцем та героєм України.

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