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Суспільство та люди

На фронті загинув Василь Ратушний, брат відомого активіста Романа Ратушного

9:16 28 лютого 2025
Василь Ратушний загинув на війні, фото https://www.facebook.com/

На фронті загинув Василь Ратушний — старший син письменниці Світлани Поваляєвої та Тараса Ратушного, брат відомого активіста Романа Ратушного, який поліг на полі бою у червні 2022 року.

Про це повідомила мама бійця Світлана Поваляєва вночі 28 лютого.

«Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя», — написала вона.

За її словами, Василь загинув 27 лютого.

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«Птах Каштан. Василь Ратушний. На щиті», — написав батько Тарас Ратушний.

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Василь Ратушний був учасником Революції Гідності, воював в АТО. Він був менш публічним, ніж молодший брат Роман, та не був активним у соцмережах.

Після революції Гідності 18-річний Василь Ратушний пішов добровольцем на передову, писало раніше видання The Washington Post у статті про Романа Ратушного.

Зазначимо, що Роман Ратушний — голова громадської організації «Захистимо Протасів яр» і розвідник 93 ОМБр «Холодний яр» загинув 9 червня 2022 року у бою з російськими окупантами під Ізюмом на Харківщині.

Нагадаємо, 26 лютого у Києві попрощалися з журналістом та воїном Ярославом Шапочкою («Брилем»), активним учасником Помаранчевого Майдану і Революції Гідності, добровольцем та героєм України.

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